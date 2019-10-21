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‘İngilizce Konuşma Günleri’nin ikincisi gerçekleştiriliyor

İHA

Bartın Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'İngilizce Konuşma Günleri' etkinliğiyle katılımcılar yabancı dil öğrenme becerilerini geliştiriyor.

‘İngilizce Konuşma Günleri’nin ikincisi gerçekleştiriliyor

Bartın Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘İngilizce Konuşma Günleri’ etkinliğiyle katılımcılar yabancı dil öğrenme becerilerini geliştiriyor.
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen ‘İngilizce Konuşma Günleri’ yoğun bir katılımla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği etkinlikler; Amerikalı Öğr. Gör. Johnny Zapata ve Sophia Santa Angeletti yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.
İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler başta olmak üzere öğretim elemanlarının da ilgi gösterdiği etkinlikte; farklı konu ve aktiviteler ile katılımcıların düzenli olarak pratik yapmaları sağlanıyor.
Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerinde gerçekleştirilen konuşma günleri ile ilgili bilgi veren Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk, düzenlenen etkinliklerle katılımcıların İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri ile birlikte konuşma alışkanlığı kazanmalarını hedeflediklerini söyledi.
Şentürk, katılımcıların ilgi alanlarına giren konular ile güncel olaylar üzerine deneyim paylaşımı yaptıklarını da kaydederek, “Hikâye anlatımı, tartışma, drama ve sunum gibi aktif rol alabilecekleri etkinliklerle öğrendikleri İngilizce günlük konuşma kalıpları ve kuralları uygulayabilme şansı elde eden katılımcılar, topluluk önünde yabancı dilde konuşma konusunda özgüvenlerini de tazelemektedirler. Bununla birlikte, projeler ve öğrenci hareketliliği gibi aktivitelerle yurtdışına çıkmayı hedefleyen öğrenciler, okulumuzda eğitimlerine devam etmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabilme fırsatı da yakalıyorlar.” dedi.
Üniversite olarak hayata geçirilen pek çok etkinlikle öğrenciler başta olmak üzere kurum olarak sınırları genişletmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimizle yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğumuzun kesiştiği bu zaman diliminde her anını birbirimizden öğrenerek yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi, dünyadaki yenilikleri takip ederek en az bir yabancı dil bilen donanımlı bireyler olarak kendilerini bekleyen geleceğe hazırlama hedefindeyiz. Bu doğrultuda, İngilizce konuşma etkinliğiyle öğrencilerimiz başta olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle yabancı dil becerilerini geliştiriliyor. Katılımcılar interaktif bir ortamda hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. Emeği geçen Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk’e ve gönüllü olarak bu eğitimleri veren Öğr. Gör. Johnny Zapata ve Sophia Santa Angeletti’ye ile öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

BARTIN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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