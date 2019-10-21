Bart\u0131n merkezli toplam 4 ilde ger\u00e7ekle\u015ftirilen FET\u00d6\/PDY operasyonunda 4 ki\u015fi g\u00f6z alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Bart\u0131n \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube ekipleri taraf\u0131ndan Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc\u2019ne y\u00f6nelik operasyonlara devam edildi. Bu kapsamda son olarak Sivas, Busrsa ve Antalya illerini de kapsayan operasyonda H.A., B.B., C.\u00d6. VE Y.B. isimli \u015f\u00fcpheliler yakalanarak g\u00f6z alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcpheliler sorgulanmak \u00fczere Bart\u0131n \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.