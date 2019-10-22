Bartın Üniversitesinin uluslararası dil eğitim çalıştayı tamamlandı

Bartın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası İngiliz Dili Öğretimi ve Öğreniminde 21. Yüzyıl Dil Öğrencisi Profili" çalıştayı tamamlandı.

Bartın Üniversitesi yürütücülüğünde kabul edilen TÜBİTAK projesiyle, İngiltere’nin Aston Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi iş birliğinde "İngiliz Dili Öğretimi ve Öğreniminde 21. Yüzyıl Dil Öğrencisi Profili" çalıştayı gerçekleştirildi. Amasra ilçesinde düzenlenen çalıştay, "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" ile "İngiliz Dili Öğretmenliği" alanlarında uluslararası katılımcıları bir araya getirdi.

İki gün süren çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla Amasra'da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kadim tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye'nin doğal güzellikleri ve tarihiyle ilgi çeken kentlerden biri olan Amasra'da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İşte bu güzelliklerin içerisinde Bartın Üniversitesinde bilim insanlarımız çalışmalar yapmakta ve 52 farklı ülkeden 18 bini aşan sayısıyla öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktadır. 9 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul ile 13 Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirdiği çalışmalarla insanlığa yarar sağlayacak projeler üretmenin gayretindeyiz. Çağın gereklilikleri dikkate alarak yürüttüğümüz çalışmalarda maksimum fayda hedefiyle, yükseköğretim alanına katkılar sunmaktayız" dedi.

Rektör Uzun, gerçekleştirilen çalıştayın önemine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızla geliştiği, bireysel ve toplumsal beklentilerin şekil değiştirdiği günümüzde dijital yerlilerden oluşan 'Z Kuşağı'nı yakından tanımalı ve yeni fikirler ortaya konulmaya devam edilmelidir. 21. yüzyıl gençliğinin farklılaşan bu beklentilere cevap verebilmesi için mevcut öğretim yaklaşımı ve yöntemleri gözden geçirilmelidir. Daha önemli hale gelen yabancı dilde iletişim kurabilme becerisinin sağlıklı işletilebilmesi için İngilizce öğreten akademisyenlerin öğrencilerini daha iyi tanıması ve tüm faktörlerle birlikte psikolojik faktörleri de dengede tutabilmesi önemlidir. Tüm katılımcılara destekleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum."

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci ise projenin gerçekleşmesiyle uluslararası ve disiplinlerarası bilgi paylaşımı hızlandırılarak yabancı dil öğretimini daha verimli bir hale getirmek için zemin hazırlanacağını belirterek, bu noktada katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Deniz, çalıştaya Türkiye ve İngiltere’den farklı üniversitelerden katılımcılarla yabancı dil öğretimini psikolojik temellerle birleştirerek görüş alışverişinde bulunma fırsatı elde ettiklerini kaydetti.

Deniz, "Hedef katılımcı kitlesi olarak yabancı dil öğretmeni yetiştiricilerinin seçildiği bu çalıştayda 21. yüzyıl öğrenci profili hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra katılımcılara bu profilin temel özelliklerinin tanıtılması, onların taleplerine uygun daha verimli dil öğretimi, öğrencilerin motivasyonlarını arttırma yolları, dil öğrenim kaygılarını azaltmayı sağlayacak yaklaşımlar geliştirme ve duygusal olarak daha dengeli bir halde olmalarını sağlayacak önerileri içeren bir akış takip edildi" şeklinde konuştu.

Çalıştay kapsamında, 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen gelişiminin önemine vurgu yapıldığını aktaran Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk, "Değişen ve gelişen dünya koşulları birçok alanda olduğu gibi eğitimöğretim ortamlarında da dönüşümlere yol açmaktadır. Bu dönüşüm okulların teknolojik altyapısından öğretmen becerilerine kadar birçok ögeyi barındırmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin yeni becerilerle donanması eğitim fakültelerinin sorumluluğundadır. Bu nedenle eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, 21. yüzyıl gençlerinin yetişmesinde sorumluluğu olan bireyler olarak hem öğrenci profili hem de kendi mesleki gelişimleri konusundaki farkındalıklarının yüksek olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Toplamda 10 oturumdan oluşan çalıştay; Nottingham Üniversitesi, Aston Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, ODTÜ, Yakın Doğu Üniversitesin’den İngiliz Dili Eğitimi ve Psikolojik Danışmanlık ile Rehberlik alanındaki uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

BARTIN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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