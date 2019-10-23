23 yıldır ağaçtan kaşık yaparak, ailesine katkı sağlıyor

BARTIN´ın Ulus ilçesinde Mustafa Çetinkaya (74), 23 yıldır şimşir ağacından kaşık yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Çetinkaya, gelişen teknolojiyle yok olmaya yüz tutan mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

İstanbul´da 1990 yılında özel bir şirketten emekli olan 5 çocuk babası Mustafa Çetinkaya, eşi Fethiye Çetinkaya ile birlikte memleketi Ulus´a bağlı Aşağıçamlı köyüne yerleşti. Çetinkaya köyünde şimşir ağacından yemek kaşıkları yapmaya başladı. Evinin önünde kurduğu küçük bir masada çalışan Çetinkaya, önce ağaca keserlerle şekil verdikten sonra, zımparayla kaşığa son halini veriyor. Mesleğin son mimarı Çetinkaya yaptığı kaşıkları köye gelen ziyaretçiler ile tanıdıklarına satarak, evin bütçesine katkı sağlıyor.

23 yıldır ağaç kaşık yapan Çetinkaya, eskiden günde ortalama 50 kaşık yaparken, şimdi bu sayının 10´a düştüğünü söyledi. Çetinkaya emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini belirterek, "Bizim dedelerimizden kalan bir el sanatı olan kaşık yapmaya başladım. İlk zamanlarda köyde herkes yapıyordu ama şimdi yapan tek tük insanlar kaldık. Biz de evimizin önünde kurduğumuz tezgahlarda kaşık yaparak, satıyoruz ve aile bütçemize katkı oluyor. Bizim çocuklarımız da bu mesleği öğrenmedi. Bir de şöyle bir şey var teknoloji gelişti artık, her yerde demir kaşık var. Ahşap kaşığı kullanan yok denecek kadar az diyebiliriz. Bizden sonra artık bu ağaç kaşıklar da tarih olacak" dedi.





BARTIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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