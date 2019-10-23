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Bartın Üniversitesi, uluslararası öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ dedi

İHA

Bartın Üniversitesi, uluslararası öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ dedi

Bartın Üniversitesini bu yıl kazanarak kayıt yaptırmaya hak kazanan 52 farklı ülkeden 520 uluslararası öğrenci için uyum etkinlikleri gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 20192020 akademik yılında yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için ‘Uyum Etkinlikleri’ düzenlendi. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, bu yıl Bartın Üniversitesi kazanarak kayıt yaptıran 52 farklı ülkeden 520 uluslararası öğrenci katıldı.
Öğrenciler üniversite ve şehir hakkında bilgilendirildi
Uyum etkinliklerinde Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef tarafından üniversitenin yapısı ve olanakları anlatılarak, şehir hakkında bilgiler verildi. Erasmus Koordinatörlüğü Erasmus+ Gençlik projeleri sorumlusu Ahmet Abalı’nın gençlik değişim programları ve sunulan fırsatlar aktarıldığı etkinlikte, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı uzaktan eğitim sistemini, Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Safinur Coşkunsu da Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’ni (UBYS) tanıttı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan İsa Güneşli ve Ufuk Erkal ise öğrencilere oturma izni, sağlık sigortası işlemleri ve ders kayıt süreçleri konuları anlatıldı. Uluslararası öğrencilerin sorularının cevaplandırıldığı uyum etkinliklerinde, Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Said Ceyhan da bir konuşma yaparak, öğrencilere “Burada misafir değil, ev sahibisiniz. Hepiniz Bartın Üniversitesi ailesinin birer ferdisiniz. Hepiniz hoş geldiniz.” dedi. Etkinlik, Kardeşlik Kulübü Başkanı Abdullah Azizi’nin kulüp tanıtımının ardından son buldu.
Uluslararası öğrenci sayısı yaklaşık 4 kat arttı
Kayıtların devam ettiği Bartın Üniversitesinde 20192020 Güz Dönemi için şu ana kadar 52 farklı ülkeden 520 uluslararası öğrenci kayıt yaptırdı. Böylece Bartın Üniversitesinin toplam uluslararası öğrenci sayısı 952 olurken, ülke çeşitliliği ise 52’ye ulaştı. 20162017 akademik yılında 18 ülkeden 253 uluslararası öğrencisi olan Bartın Üniversitesi, böylece öğrenci sayısını yaklaşık 4 kat arttırmış oldu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, temel hedeflerinden birinin uluslararasılaşma olduğunu ifade ederek, “Üniversite olarak gerek yaptığımız bilimsel çalışmalarla gerek ise imzaladığımız protokollerle uluslararası iş birliklerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu noktada uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği bir üniversite olarak, ülke çeşitliliğimiz 52’ye öğrenci sayımızı da 952’ye çıkarmayı başardık. İnanıyorum ki her birini ailemizin bir bireyi olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, donanımlı bireyler olarak mezun olacak ve insanlığa hizmet edeceklerdir” dedi.

BARTIN

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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