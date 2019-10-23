Uluslararası öğrenciler “Kültürel Gece”de bir araya geldi

Bartın Üniversitesi'nde öğrenimlerine devam eden 52 farklı ülkeden 952 öğrenci ‘Kültürel Gece’ etkinliğinde bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Erasmus Değişim Kulübü tarafından ‘Kültürel Gece’ etkinliği gerçekleştirildi. Bu akademik yıl ile birlikte 52 farklı ülkeden 952 uluslararası öğrenci sayısına ulaşan Bartın Üniversitesinde etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Kutlubey Kampüsü Sayısal Derslik Binası Konferans Salonu ile birlikte fuaye alanında gerçekleştirilen ‘Kültürel Gece’de öğrenciler Türk kültürüyle tanıyarak, kendi gelenek ve göreneklerini tanıtma fırsatı buldu.

Her etkinlikte farklı bir ülkenin tanıtılacağı programın ilkinde, Bartın başta olmak üzere Türkiye’nin turizmi, kültürü, yemekleri, milli günleri ile farklı tarzlardaki müziklerine yer verildi. Farklı ülkelerden Bartın Üniversitesine gelerek öğrenimlerine devam eden öğrenciler programı ilgiyle takip etti.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte Bartın Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Erasmus Değişim Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammed Yusuf Karadeniz, “Üniversitemizde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrenci kardeşlerimize Türkiye'nin güzelliklerini ve misafirperverliğini anlatmak, bizleri daha iyi tanımalarını sağlamak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Onların şehrimize hem biran önce adapte olmasını hem de birlikte, eğlenerek öğrenmeyi amaçladık. Kulüp olarak bundan sonraki sürece misafir öğrencilerimizin ülkelerini tanıtacağı kültürel geceler ile devam edeceğiz” dedi.

BARTIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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