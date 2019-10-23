Asfalt ekipleri Şefkat Gökbayrak Sokak’ta

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Demirciler Mahallesi Şefkat Gökbayrak Sokak’ta sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Demirciler Mahallesi Şefkat Gökbayrak Sokak’ta hasar gören araç yolarını onarmak ve vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç başlatılan yol çalışmalarını incelerken Fen İşleri Müdürü Çetin Önder’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Halkımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlamak amacıyla gerek hasar gören noktalarda gerekse de ulaşıma yeni açılan imar yollarımızda yol düzenleme çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda da ekiplerimiz Demirciler Mahallesi Şefkat Gökbayrak Sokak’ta hasar gören noktaları onarmak üzere çalışma başlattı. Sıcak asfalt ile düzenleyeceğimiz bu yolumuzu en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

BARTIN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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