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BAKKA “2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” yapıldı

İHA

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen 2020 Yılı "Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı" ile "Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" bilgilendirme ve eğitim toplantılarının açılışı Bartın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

BAKKA “2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” ile "Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" bilgilendirme ve eğitim toplantılarının açılışı Bartın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantıda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı program yönetim birimi ile izleme, değerlendirme ve raporlama birimi personeli tarafından destek programları tanıtıldı, projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı. Bilgilendirme toplantısının ardından öğleden sonra eğitim oturumu düzenlendi. Eğitim kapsamında projelerin kurgulanması, mantıksal çerçeve matrisi, bütçe planlaması, faaliyet planı oluşturma, destekleyici belgeler, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik örnekler üzerinden bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantıda BAKKA'nın ilk kez il özelinde mali destek programı ilan ettiği, toplamda 25 Milyon TL bütçeli çağrıya Bartın ilinden yoğun başvuru beklendiği vurgulandı.
Yapılan sunumda Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Bartın ilinde turizm altyapısının iyileştirilmesi amacıyla 5 Milyon TL bütçe ayrıldığı ve proje başına 250 Bin TL ile 1.5 Milyon TL hibe verilebileceği ifade edildi. Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında ise Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 20 Milyon TL bütçe ayrıldığı ve proje başına 500 Bin TL ile 2.5 Milyon TL hibe verilebileceği ifade edildi. Proje teklif çağrısına çevrimiçi başvuruların 13 Ocak 2020 saat 23.59'da, taahhütname tesliminin ise 16 Ocak 2020 saat 18.00'da sona ereceği vurgulandı. Toplantıda başvuru aşamasında matbu evrak talep edilmediği, KAYS sistemine edevlet ile giriş yapılıp elektronik imza kullanılabileceği, elektronik imza kullanmayan kurum/kuruluşların başvurularının çevrimiçi tamamladıktan sonra yalnızca taahhütnamelerini ıslak imzalı Bartın Yatırım Destek Ofisi veya BAKKA Zonguldak Hizmet Merkezine 16 Ocak 18.00 öncesinde ulaştırabilecekleri açıklandı. Bilgilendirme ve eğitim toplantılarının 24 Ekim'de Karabük, 25 Ekim'de Zonguldak, 30 Ekim'de Amasra, 31 Ekim'de Safranbolu ve 1 Kasım'da Kdz. Ereğli'de tekrarlanacağı, akabinde Kasım ve Aralık aylarında Zonguldak, Karabük ve Bartın il merkezlerinde 5 gün süreli ücretsiz uygulamalı proje döngüsü yönetimi eğitimleri düzenleneceği ve programlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin Ajans internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) yer aldığı, 90 günlük çağrı süresince yatırım destek ofisleri ve program yönetim birimi uzmanları tarafından teknik yardım hizmeti verileceği hatırlatıldı.

BARTIN

24 Ekim 2019 Perşembe

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