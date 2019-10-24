23. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Bartın Belediyesi tarafından 1997 yılından bu yana gerçekleştirilen Kitap Fuarı, 23 Ekim Çarşamba Günü 18.30’da düzenlenen törenle başladı.

Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen açılış töreni yoğun katılım altında gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Ülke genelinde bu tarz kitap fuarları çok az oluyor. Özellikle bizim gibi ölçekli belediyelerde bu tarz ve geniş katılımlı kitap fuarları yapılmıyor. Biz ise 1997 yılında Oğuz Pir ağabeyimizin belediye başkanlığı dönemde başlayan kitap fuarımızı bugünlere kadar getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız kitap fuarımızda 15 yayın evinin yanı sıra 17 yazar şairimiz bulunuyor. 7 gün boyunca sürecek olan kitap fuarımızda çeşitli söyleşiler ve etkinlikler yapılacak. Yine ‘Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Bartın’da’ sözü ile başlayan kitap fuarında bu yıl birde Mili Mücadele’de Bartın’ın 100. Yılını kutlayacağız. Bartın için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu kitap fuarına ayrı bir önem veriyoruz. Kitap fuarımıza katılan herkese saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bundan sonraki senelerde kitap fuarımızın daha güzel gerçekleşeceğine inanıyorum. Allah bizi birlik ve beraberlikten ayırmasın” dedi.

Başkan Cemal Akın’ın konuşmasının ardından Bartın Belediyesi 23. Kitap Fuarı Onur Konuğu olan Yazar Faik Kaptan’a, “Bartın’da Milli Mücadelenin 100. Yılı” konulu fotoğraf sergisine katkı sağlayan Araştırmacı Yazar Çetin Asma ve Araştırmacı Yazar Erkan Aşçıoğlu’na protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Programda ayrıca İl Halk Kütüphanesi’nde 2019 yılında “en çok” kitap okuyan genç olan Zeynep Ekşi ve “en çok” kitap okuyan yetişkin olan Türkan Civil’e plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Törenin ardından Bartın Belediye Başkan Cemal Akın protokol üyeleri ile fuar alanını gezerek kitapları inceledi.

BARTIN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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