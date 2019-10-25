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Gazeteci Yavuzaslan’ın ‘Bir Adım Ötesi Suriye’ adlı kitabı yayınlandı

İHA

Bartınlı gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın kaleme aldığı Güvenlik UzmanıYazar Abdullah Ağar'ın önsözünü yazdığı ''Bir Adım Ötesi Suriye'' adlı kitabı yayınlanarak kitapçılarda yerini aldı.

Gazeteci Yavuzaslan’ın ‘Bir Adım Ötesi Suriye’ adlı kitabı yayınlandı

Bartınlı gazeteci Güngör Yavuzaslan’ın kaleme aldığı Güvenlik UzmanıYazar Abdullah Ağar’ın önsözünü yazdığı ‘’Bir Adım Ötesi Suriye’’ adlı kitabı yayınlanarak kitapçılarda yerini aldı.
Bir saha çalışması olan kitap Suriye gerçeklerine ham analizler, gazeteci tespitleri ve yaşanmış öykülerle anlatıyor.
Kitabın önsözünde, “Arap baharının etkisiyle birçok ülkede olduğu gibi Suriye’de de önce protestolar başladı. Sonra silahlar kullanıldı. Süreç uzadıkça kriz kanlı bir iç savaşa evirildi. Küresel, bölgesel ve devlet dışı aktörlerin katılımıyla Suriye sahası büyük devletlerin hesaplaşmasına sahne oldu. Suriye halkının çoğunluğunu oluşturan Müslüman bir kitlenin iktidara geleceği endişesiyle tüm zulümlere göz yumuldu. Kimyasal silahlar var şüphesiyle Irak’ı işgal edenler, işkencelerle, konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yüz binlerce insanın katledilmesine rağmen Suriye rejimine karşı harekete geçmedi.
Geriye yıkılmış bir ülke, legalize edilmeye çalışılan terör örgütleri, katledilmiş yarım milyon insan, bir o kadar da engelli, yurdundan koparılan milyonlarca mülteci, on binlerce parçalanmış aile, binlerce yetim ve öksüz ile insan ölümlerinin haber değerini yitirdiği acımasızlık kaldı. İşte Güngör Yavuzaslan böyle acımasız bir savaşa, acılara, dramlara ve olaylara yakından şahitlik etti. Bu kitap onun kaleminden çekilmiş bir Suriye fotoğrafıdır.” denilirken Abdullah Ağar ise önsözünde, “İşte Güngör bunları anlamaya ve anlatmaya çalışan biri.
Kendi imkân ve kabiliyetleriyle ve kendi kendini fonlamasıyla son derece güç koşullarda sahaya gidip sahada veri, bilgi, bağlantı ve muhakeme üretmeye çalışan biri. Yani birilerinin, güç, menfaat ve etki odaklarının fonlamasıyla, onların bakış açışıyla durumu anlamaya ve anlatmaya çalışanlardan, yani sorunun parçası olanlardan değil. Çözümün bir parçası olmaya çalışan biri.
Yani bütün doğru ve yanlışlarıyla o sadece Güngör Yavuzaslan.” dedi.

BARTIN

25 Ekim 2019 Cuma

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