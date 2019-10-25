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Bartın’da 1999/3 erler için yemin töreni düzenlendi

İHA

Bartın İl Jandarma Komutanlığında askerlik vazifesini yerine getiren ve 4 haftalık temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1999 doğumlu 3. Dönem 2. grup erler için yemin töreni düzenlendi.

Bartın’da 1999/3 erler için yemin töreni düzenlendi

Bartın İl Jandarma Komutanlığında askerlik vazifesini yerine getiren ve 4 haftalık temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1999 doğumlu 3. Dönem 2. grup erler için yemin töreni düzenlendi.
Kültür Merkezindeki törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başta olmak üzere daire amirleri, belediye başkanları ve yemin eden erlerin aileleri katıldı.
İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz törende yaptığı konuşmada, askerlerin gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize, namus ve şerefi üzerine ant içtiklerini ifade ederek, " Bu andı vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün emir ve kanunlara mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda dünyadaki mazlumların tek koruyucusu, şanlı Türk askeri, milletimizin gözbebeği Mehmetçik olma onurunu yaşadığınızın, mazisi şan ve şerefle, kahramanlık destanlarıyla dolu kahraman jandarma teşkilatına yani kanun ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımızı kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Genç silah arkadaşlarım; Emanet alacağınız şanlı bayrağımızı, milletimizin namusunu, milli ve manevi değerlerini, faziletini, milletimizin emniyet ve asayişi ile huzur ve güvenliğini en güzel şekilde koruyup, muhafaza ederek, iftihar kaynağımız olarak şüphesiz ki hepimizi gururlandıracaksınız. Varlığınızla gücümüze güç katacaksınız" dedi.
"Bu yemindeki kelimeler rast gele sözler değildir"
Bartın Valisi Sinan Güner de "Bu yemini ederek gerek sivil hayatınızda gerekse bir vazifeye başlarken yerine getireceğiniz bu sorumluluğu hem Allah'ın hem de milletin ve şahitlerin huzurunda ifade ediyor, bunları kabul ediyor ve bu doğrultuda çalışacağınıza, bu sorumluluğu üstleneceğinize söz veriyorsunuz. Yeminizi ve bunun sonuçlarının ne olduğunu her zaman hatırlamanızı ümit ediyorum. Bu sadece şeklen gelişen bir olayın olması ötesinde sizin bu göreve başladığınızın, milletin ve Allah'ın hizmetinde görev aldığınızın bir nişanesi ve beratıdır. Bunu unutmamanızı istiyorum. Sizin bu yemininize bağlı olarak yürüteceğiniz vazife bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının devamı ve sonsuza kadar payidar olmasının bir parçası olacaktır. Biraz sonra kullanacağınız kelimelerin her biri yılların birikimi ve tecrübesiyle oluşan şehitlerimizin kanları, onların ailelerinin göz yaşları ve milletimizin fedakarlığıyla oluşan sözlerdir. Rastgele sözler değildir" dedi.
Konuşmaların ardından erler toplu olarak yemin etti.

BARTIN

25 Ekim 2019 Cuma

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