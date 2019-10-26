Bartın Valisi Güner, yavru kediyi sahiplendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın Valisi Güner, yavru kediyi sahiplendi

DHA

BARTIN Valisi Sinan Güner, sokakta yaşayan yavru kediyi sahiplenerek, konutuna aldı. Kedinin çocuklarına arkadaş olduğunu belirten Güner, "Bu hayvanlar bize Allah´ın emanetidir. Herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.

BARTIN Valisi Sinan Güner, sokakta yaşayan yavru kediyi sahiplenerek, konutuna aldı. Kedinin çocuklarına arkadaş olduğunu belirten Güner, "Bu hayvanlar bize Allah´ın emanetidir. Herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.
Bartın Gölbucağı Mahallesi´ndeki, Valilik konutunun bahçesinde bir sokak kedisi 6 kedi doğurdu. Vali Güner, eşi Uzman Dr. Beyhan Güner ile birlikte yavru kedilerden birini sahiplenerek, konuta getirdi. Konutun her yerini karış karış gezen kediye Vali Güner´in, 8 yaşındaki kızı Azra ile 12 yaşındaki kızı Ayşe `Pamuk´ ismini verdi. Vali Güner kedinin konuta geldiği andan itibaren çocuklarında olumlu gelişmeler gözlemlediğini belirtti.
`KÜÇÜK KIZIM YAVRU KEDİNİN BAŞINDA MASAL KİTABI OKUYOR´
Sokak kedisinin 6 yavrusundan bir tanesini sahiplendiklerini ve artık konutta büyüteceklerini söyleyen Güner, "Yavru kedimizi sahiplendikten sonra ilk olarak veteriner kontrolünü ve gereken aşılarını yaptırdık. Çocuklarım bu duruma çok sevindi. En önemlisi evde olan bir canlı ile çocuklarımız çok güzel iletişim kurduğunu görmek bizleri sevindiriyor. Çocuklarım evde yavru kedinin beslenmesini ve büyümesini izliyorlar. Tabi bunları yaparken de gereksiz yere telefon, internet yada sosyal medya ile uğraşmıyorlar ve bunları terk ettiler. Hatta ilkokul 2´nci sınıfa giden kızımın ısrarla kitap okumasını isteriz ama, o umursamazdı. Ama yavru kedi eve geldikten sonra neredeyse yatmadan önce yavru kediye 5-6 tane masal kitabı okuyor. Sabah yatağından okula gitmesi için kaldırmakta zorlandığım küçük kızım bizden önce kalkıp, yavru kediyle ilgileniyor. Her şeyiyle çok faydasını görmüş olduk. İmkanı olanlar, evleri müsait olanlardan ben bu sokak hayvanlarını sahiplenmelerini istiyorum. Bu hayvanlar bize Allah´ın emanetidir. Herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi.
`SOKAK HAYVANLARI İÇİN MODERN BARINAK YAPACAĞIZ´
Bartın´da sokak hayvanları için barınak yapacaklarını belirten Vali Güner, "Özellikle bu sorunun turizm sezonunu geride bıraktıktan sonra daha da arttığını görüyoruz. Ayrıca tatil döneminden sonra terk edilen sokağa bırakılan sokak hayvanlarının da olduğunu görüyoruz. Bunlara da sahip çıkmak zorundayız. Yani bunlar bize bir emanettir. Aslında bu bilinç Bartın´da fazlasıyla var, halkımız sokak hayvanlarını seviyorlar, besliyorlar ama bunu daha düzenli hale getirmemiz gerekir. Biz de Özel İdare ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte modern bir hayvan barınağı yapacağız. İnşallah bu hayvanları öngörülen uygulamalardan sonra doğaya bırakmalıyız. Ayrıca hayvan barınakları hiçbir zaman hapishane olmamalı. Bunun için hayvanların büyüme sürecindeki her türlü ihtiyacını karşılayabilmemiz gerekir. Artık biz de Bartın olarak en son teknolojiyle donanımlı hayvan barınağını yapacağız" diye konuştu.
 

BARTIN

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’da 1999/3 erler için yemin töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bartın’da 1999/3 erler için yemin töreni düzenlendi
Gazeteci Yavuzaslan’ın ‘Bir Adım Ötesi Suriye’ adlı kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Yavuzaslan’ın ‘Bir Adım Ötesi Suriye’ adlı ...
FETÖ’nün Bartın ve Ulus imamları tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün Bartın ve Ulus imamları tutuklandı
FETÖ'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama
23. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
YEREL HABERLER 23. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
BAKKA “2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” yapıldı
YEREL HABERLER BAKKA “2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X