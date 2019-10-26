Aksu Şelaleleri'nin tabiat parkı olması istendi

BARTIN´ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Belediye Başkanı İsmail Can, üst üste 25 takım şelalenin bulunduğu alanın tabiat parkı olması için rapor hazırlandığını belirterek, "Bölge insanı olarak, Aksu Şelaleri olarak buranın tabiat parkı ilan edilmesini bekliyoruz. Burası keşfedilmeyi bekleyen eşsiz güzellikte bir yer" dedi.

Kumluca Beldesi'ne bağlı Bağdatlı Köyü Sırakaya Cırım mevkisindeki vadi boyunca şelaleler bulunuyor. 1200 rakımlı Kokurdan Yaylası'ndan, 600 rakıma hızlı bir şekilde gelen suyun oluşturduğu 4 kilometre uzunluğundaki 25 takım şelale ise görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 2 yıl önce, ipler yardımıyla yaklaşık 4 saatte, 25 takım şelaleyi fotoğraflayarak rapor hazırladı. Aksu Şelaleleri adı altında, Tarım ve Orman Bakanlığı´na gönderilen rapor ile tabiat parkı ilan edilmesi istendi. Verilecek karar merakla beklenirken, bölgede inceleme yapan Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, "Aksu Çayı'nın üzerinde bulunan ve yaylalardan gelen suyun alçak rakımlara inerken, oluşturduğu şelaleleri, 2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri inceledi. Ekipler, şelalelerde yaptığı çalışmanın sonrasında 25 takım şelalenin üst üste olduğunu belirleyerek, bölgenin tabiat parkı ilan edilmesi için gereken bilgileri ve belgeleri bakanlığa ulaştırdı. Bizler de merakla bölge insanı olarak buranın tabiat parkı ilan edilmesini bekliyoruz. Bu bizim çok önemli. Çünkü burası keşfedilmeyi bekleyen eşsiz güzellikte bir yerdir. Ayrıca burası tabiat parkı ilan edildiğinde gelecek turistler beldemize ekonomik katkı sağlayacak. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardımlarını bekliyoruz" dedi.





BARTIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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