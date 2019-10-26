Amasra Kalesi'nde, çökme nedeniyle inceleme

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki tarihi kalenin altındaki kayaların denize devrilmesiyle üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri inceleme yaptı.

Bartın´ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların bir kısmında denize doğru çökmeler meydana geldi. Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıkların yıkılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı´ndan gelen heyet Amasra´da inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerine Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış eşlik etti.

Teknik heyet 2 bin metre uzunluğa sahip Amasra Kalesi'nin burçlarında inceleme yaptı. Surlarda ve çökmelerin yaşandığı alanlarda inceleme yapan teknik heyet, ayrıca Kemere Köprüsü'ndeki hasarlarla ilgili incelemede bulunarak rapor tuttu. Kaledeki onarımın yapılacak incelemelerin ardından başlanacağı öğrenildi.



BARTIN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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