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Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

DHA

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, balık taşınan kamyonun sürücüsü kasadaki pis suyu denize boşaltırken yakalandı. Balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, balık taşınan kamyonun sürücüsü kasadaki pis suyu denize boşaltırken yakalandı. Balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Amasra Tarlaağzı Limanı'nda, balık taşınan kamyonun sürücüsü, kasadan tahliye borusuyla pis suyu ve küçük hamsileri denize boşalttı. Bunu gören balıkçılar, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Denizin rengi kırmızı olurken, balıkçılar da durumu yetkililere bildirdi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, "Tarlaağzı limanında kamyondan limanın beton zeminine pis atık bırakıldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerimiz limana giderek, tutanakla olayı tespit ediyor. Denizden aldığımız numuneleri de laboratuvara gönderiyoruz. Bu çevre kirliliğini yapanlar hakkında gereken cezai işlemi uygulayacağız" dedi.  

BARTIN

28 Ekim 2019 Pazartesi

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