Bartın’da öğrencilerden ay-yıldızlı koreografi

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Bartın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okul öğrencileri düzenledikleri koreografi ile AyYıldız koreografisi oluşturdu.

Bartın Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir video hazırladı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde uzun süren hazırlıkların ardından okulun bahçesinde bedenleri ile Türk bayrağını oluşturdu. Yaklaşık 150 öğrencinin yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.

BARTIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

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