Öğrencilerin kaldığı otelin çatısı yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde belediyenin işlettiği 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Otelde kalan öğrenciler dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 16.30 sıralarında, Ulus Belediyesi'ne ait Mezgeler Mahallesi'ndeki 3 katlı otelin çatısında yangın çıktı. 36 odalı otelde kalan 17 üniversite öğrencisi ile 4 aile dışarı çıktı. Yangına ilk olarak Ulus Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Bartın ve Abdipaşa belediyeleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler de destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında otelde bulunan eşyalar vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkartıldı. 2 itfaiyeci ayaklarına batan cisimler nedeniyle yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiyeciler tedavi altına alındı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun yangınla ilgili olarak, "24 yıl önce yapılan ancak hizmete açılmayan otelimizi belediyemiz imkanlarıyla geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık. Akşam saatlerine doğru çatıda dumanlar yükselmeye başladı. Otelde bulunan 17 öğrenci ve 4 aileyi tahliye ettik. Ekiplerimiz anında müdahale etti. Çok korktuk. Hepimize geçmiş olsun." dedi.



BARTIN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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