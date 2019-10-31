Denize atık boşaltmasına 36 bin TL ceza

-BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık taşıyan kamyonları denize pis su bırakan 2 ayrı firmaya toplam 36 bin 74 TL para cezası kesti.

Amasra Tarlaağazı Limanı'nda, geçen pazartesi günü 2 balık taşıma kamyonu, kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri, araçlarındaki tahliye borusundan denize boşalttı. Balıkçılar da cep telefonlarıyla video kaydı çekerek, sürücülere tepki gösterdi. ihbar üzerine gelen ekipler 2 kamyonun bağlı olduğu firmalara yönelik yasal işlem başlattı.

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları'na göre, 2 ayrı firmaya 18 bin 37 TL'den olmak üzere toplam 36 bin 74 TL idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.



BARTIN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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