Denize atık boşaltmasına 36 bin TL ceza

-BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık taşıyan kamyonları denize pis su bırakan 2 ayrı firmaya toplam 36 bin 74 TL para cezası kesti.
Amasra Tarlaağazı Limanı'nda, geçen pazartesi günü 2 balık taşıma kamyonu, kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri, araçlarındaki tahliye borusundan denize boşalttı. Balıkçılar da cep telefonlarıyla video kaydı çekerek, sürücülere tepki gösterdi. ihbar üzerine gelen ekipler 2 kamyonun bağlı olduğu firmalara yönelik yasal işlem başlattı.
Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları'na göre, 2 ayrı firmaya 18 bin 37 TL'den olmak üzere toplam 36 bin 74 TL idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.
BARTIN
31 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:14
- ÖĞLE 12:39
- İKİNDİ 15:27
- AKŞAM 17:55
- YATSI 19:16