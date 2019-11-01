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İkiz kız kardeşler, kadın futbol takımını çalıştırıyor

DHA

BARTIN´da Kemerspor Kulübü tarafından kadın futbol takımı kuruldu. Takımın antrenörlüğünü ise Öznil ve Öznur Özden isimli ikiz kardeşler yapıyor. İkiz kardeşler takımı Ocak ayında başlayacak olan Türkiye Yıldızlar Şampiyonası´na hazırlıyor.

BARTIN´da Kemerspor Kulübü tarafından kadın futbol takımı kuruldu. Takımın antrenörlüğünü ise Öznil ve Öznur Özden isimli ikiz kardeşler yapıyor. İkiz kardeşler takımı Ocak ayında başlayacak olan Türkiye Yıldızlar Şampiyonası´na hazırlıyor.
2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan ikiz kardeşler 33 yaşındaki Öznur ve Öznil Özdem aynı yıl Kardemir Karabükspor futbol okullarında antrenör olarak görev yaptı. 2019 yılına kadar Kardemir Karabükspor´da görev yapan ikiz kardeşler, Bartın´da spor alanında faaliyetlerini sürdüren Kemerspor Kulübü´nün kurduğu kadın futbol takımının başına geçmek için Ekim ayında anlaştı. Kemerspor kadın futbol takımını oluşturan Öznur ve Öznil Özdem, Ocak ayında başlayacak Türkiye Yıldızlar Futbol Şampiyonası´nda Bartın´ı temsil edecek. İlk kez bir kadın takımının başına geçen Öznur ve Öznil kardeşler büyük bir heyecanla takımı çalıştırıyor. Çift yumurta ikizlerinin başında olan takımın oyuncuları ve Kemerspor Kulübü yöneticileri zaman zaman birbirlerine çok benzeyen antrenörleri karıştırıyor.
6-19 yaş grubu 69 sporcuyu bünyesinde bulunduran kadınlar futbol takımını haftanın 5 günü çalıştıran kardeşler, takımın 22 kişilik kadrosunu belirleyecek. Takım kadronun belirlenmesinin ardından Türkiye Yıldızlar Şampiyonası´na katılmak için hazırlanacak.
ÖNCÜLÜK YAPTILAR
Takımın antrenörü Öznur Özdem, "Bartın´da kadın takımı yoktu. Biz de buna ikizimle birlikte öncülük yaptık. Bundan sonra daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. İkizimle aynı takımda çalışmak bazen zorlukları da beraberinde getiriyor. Öğrencilerimiz bazen bizleri karıştırıyor. Zaten ikimiz de çok mutluyuz. Konya Selçuk Üniversitesi´nde uzmanlığımızı futboldan aldık ve bunun üzerine eğilim gösterdik. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
'BİZİ KARIŞTIRIYORLAR'
Takımının teknik sorumlusu olan aynı zamanda Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nde antrenör olan Öznil Özdem şöyle konuştu:
"Ben daha önce 9 yıl antrenörlük yaptım. Bartın´a antrenör olarak atanmadan önce Kardemir Karabükspor´un altyapı takımlarında görev yaptım. Bartın´da takımının olmadığını biliyorduk. Gereken çalışmaların sonrasında kentteki beden eğitim öğretmenleri ve Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, kızlarımızı bulmamızda bizlere yardımcı oldu. Buradaki amacımız yenmek ya da yenilmek değil. Sadece genç arkadaşlarımıza spor ahlakını ve disiplinini aşılamaktır. İkizim Öznur ile çocukluktan bugüne kadar bazen aynı takımda oynadık, bazen de aynı yaş grubunda görev aldık. Şimdi de bir takımı beraber çalıştırıyoruz. Ve ikizimle aynı takım bulunmak bizleri heyecanlandırıyor. Aynı takımda olmamız bizlere güç veriyor. Ama bazen de aksilikler de yaşanıyor. Bazen bizleri karıştırıyorlar. Ama biz yine de keyif alıyoruz. Takımın gelecekte daha güzel yerlere gelebilmesi için herkesin desteğini bekliyoruz."

BARTIN

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:15
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