Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencileri destekleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencileri destekleyecek

İHA

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik tez çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilerine teşvik fonu verilmesini içeren bir protokol imzalandı.

Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencileri destekleyecek

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik tez çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilerine teşvik fonu verilmesini içeren bir protokol imzalandı.
Bartın Üniversitesi’nde öğrenim görerek ‘bölgesel odaklı’ tez çalışmaları yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin desteklenmesini içeren protokol, KamuÜniversitesanayi İş Birliği (KÜSİ) çerçevesinde imzalandı.
İmzalanan proje kapsamında Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesi Filyos Vadisi Projesi ile ilgili “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” temasını içeren çalışmalar yapan öğrencilere teşvik fonu verilecek. Ayrıca yine Filyos Vadisi Projesi özelinde akıllı liman, akıllı endüstri, akıllı şehir planlama ve uygulama konularına odaklanan öğrencilerin de tez çalışmaları bu kapsamda değerlendirmeye alınacak.
Bartın’ın sanayi, ticaret, turizm ve sosyokültürel hayatına yönelik araştırma önerileri ile bilimsel/teknolojik değer taşıyan tematik çalışma konuları üzerinde çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezleri de teşvik fonu kapsamında oluşturulacak kurul tarafından değerlendirilecek.
Üniversitesanayi iş birliği doğrultusunda imzalanan protokolle her yıl lisansüstü öğrenim gören 20 öğrencinin desteklenmesi öngörülüyor. Mart ve Ekim ayı içerisinde Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (BAP) yapılacak başvurular sonucunda, oluşturulan kurul tarafından yapılacak değerlendirmeyle yüksek lisans öğrencilerine 5 bin Türk Lirası, doktora öğrencilerine ise 8 bin Türk Lirası teşvik fonu verilecek.
Bütüncül aklın harekete geçirilmesi ile geçmişten gelen birikimlerle üniversitesanayi iş birliğinin tesisi önemine vurgu yapan KÜSİ İl Temsilcisi; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, gerçekleştirilen protokolün bölgesel kalkınmaya değer katacağını söyledi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversitesanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu belirterek, “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir sistemle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu yeni fikirlerle birlikte ArGe ve ÜrGe çalışmalarıdır. İşte bu noktada üniversitekamusanayi iş birliktelikleri önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle şehrimizdeki birlikteliğin oluşması ve verdiği desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e, siyasi parti temsilcilerimize ve kamu kurum ile kuruluşlardan tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu protokolle birlikte bölgemizin ve ülkemizin kalkınması noktasında yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Balık’a, tüm iş insanlarımıza ve KÜSİ Bartın İl Temsilcisi, Öğretim elemanımız Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.
Bartın Üniversitesi’nin bölgesinden başlayarak ülkesinin kalkınmasına değer katmayı hedeflediğini hatırlatan Rektör Uzun, “Sultan 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan ‘Anadolu’da Genel Üretim Raporu’nda Filyos ile ilgili çok önemli bir vizyon ortaya konulmuştur. Abdülhamid’in bu uluslararası ve ticaret alanı oluşturma hayali 2014 yılında Devlet Yatırım Programı ile gerçeğe dönüşmüştür. Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesi, Karadeniz’in yanı sıra Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacaktır. Bölgemizin ve ülkemizin lojistik imkânlarını güçlendirecek proje kapsamında Bartın Üniversitesi de tüm bileşenleriyle katkı sunmak için büyük gayret göstermektedir. Bu kapsamda imzalanan protokolle lisansüstü öğrencilerimiz de teşvik ediliyor olması oldukça değerlidir.” diye konuştu.

BARTIN

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi’nin yükselişi devam ediyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nin yükselişi devam ediyor
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil’den bronz madalya
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil’den bronz ...
İlk defa katıldığı Raffa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı
YEREL HABERLER İlk defa katıldığı Raffa Şampiyonası'nda gümüş ...
Bartın Üniversitesi'nden güvenlik alanında yeni bir patent
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi'nden güvenlik alanında yeni bir ...
Ahşap oyuncak yapmaya başladılar, siparişlere yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Ahşap oyuncak yapmaya başladılar, siparişlere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X