Bartın TSO ‘bölgesel odaklı’ çalışmalarda lisansüstü öğrencileri destekleyecek

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik tez çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilerine teşvik fonu verilmesini içeren bir protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesi’nde öğrenim görerek ‘bölgesel odaklı’ tez çalışmaları yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin desteklenmesini içeren protokol, KamuÜniversitesanayi İş Birliği (KÜSİ) çerçevesinde imzalandı.

İmzalanan proje kapsamında Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesi Filyos Vadisi Projesi ile ilgili “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” temasını içeren çalışmalar yapan öğrencilere teşvik fonu verilecek. Ayrıca yine Filyos Vadisi Projesi özelinde akıllı liman, akıllı endüstri, akıllı şehir planlama ve uygulama konularına odaklanan öğrencilerin de tez çalışmaları bu kapsamda değerlendirmeye alınacak.

Bartın’ın sanayi, ticaret, turizm ve sosyokültürel hayatına yönelik araştırma önerileri ile bilimsel/teknolojik değer taşıyan tematik çalışma konuları üzerinde çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezleri de teşvik fonu kapsamında oluşturulacak kurul tarafından değerlendirilecek.

Üniversitesanayi iş birliği doğrultusunda imzalanan protokolle her yıl lisansüstü öğrenim gören 20 öğrencinin desteklenmesi öngörülüyor. Mart ve Ekim ayı içerisinde Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (BAP) yapılacak başvurular sonucunda, oluşturulan kurul tarafından yapılacak değerlendirmeyle yüksek lisans öğrencilerine 5 bin Türk Lirası, doktora öğrencilerine ise 8 bin Türk Lirası teşvik fonu verilecek.

Bütüncül aklın harekete geçirilmesi ile geçmişten gelen birikimlerle üniversitesanayi iş birliğinin tesisi önemine vurgu yapan KÜSİ İl Temsilcisi; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, gerçekleştirilen protokolün bölgesel kalkınmaya değer katacağını söyledi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversitesanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu belirterek, “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir sistemle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu yeni fikirlerle birlikte ArGe ve ÜrGe çalışmalarıdır. İşte bu noktada üniversitekamusanayi iş birliktelikleri önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle şehrimizdeki birlikteliğin oluşması ve verdiği desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e, siyasi parti temsilcilerimize ve kamu kurum ile kuruluşlardan tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu protokolle birlikte bölgemizin ve ülkemizin kalkınması noktasında yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Balık’a, tüm iş insanlarımıza ve KÜSİ Bartın İl Temsilcisi, Öğretim elemanımız Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Bartın Üniversitesi’nin bölgesinden başlayarak ülkesinin kalkınmasına değer katmayı hedeflediğini hatırlatan Rektör Uzun, “Sultan 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan ‘Anadolu’da Genel Üretim Raporu’nda Filyos ile ilgili çok önemli bir vizyon ortaya konulmuştur. Abdülhamid’in bu uluslararası ve ticaret alanı oluşturma hayali 2014 yılında Devlet Yatırım Programı ile gerçeğe dönüşmüştür. Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesi, Karadeniz’in yanı sıra Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacaktır. Bölgemizin ve ülkemizin lojistik imkânlarını güçlendirecek proje kapsamında Bartın Üniversitesi de tüm bileşenleriyle katkı sunmak için büyük gayret göstermektedir. Bu kapsamda imzalanan protokolle lisansüstü öğrencilerimiz de teşvik ediliyor olması oldukça değerlidir.” diye konuştu.

BARTIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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