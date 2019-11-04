Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil’den bronz madalya

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonasında Kadınlar 53 kiloda Dünya üçüncüsü oldu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonasında mindere çıkan Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, bronz madalya almayı başardı. U23 Avrupa Şampiyonu güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalyaya Rus rakibini Ekaterina Veebina’yı geçerek ulaştı.

Avrupa Şampiyonluğunun ardından ulaştığı bu başarıdan dolayı Zeynep Yetgil’i kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ulusal başarıların yanında uluslararası başarılarla da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Katıldıkları Avrupa ve Dünya müsabakalarında aldıkları başarılarla Türk sporuna değer katıyor. Bu öğrencilerimizden biri olan Zeynep Yetgil de Avrupa Şampiyonluğunun ardından Dünya üçüncüsü olarak göğsümüzü kabartmıştır. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Ayrıca öğrencilerimizin başarılara ulaşmasında emek veren ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba sarf eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

BARTIN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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