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Bartın Üniversitesi’nin yükselişi devam ediyor

İHA

Bartın Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez yayımlanan 'YÖK Karnesi'nde uluslararası makale sayısını bir yılda yüzde 51 oranında artırdı.

Bartın Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez yayımlanan ‘YÖK Karnesi’nde uluslararası makale sayısını bir yılda yüzde 51 oranında artırdı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim sisteminde ilk kez yayımlanan ve üniversiteleri 5 ana başlıkta toplam 62 farklı göstergede değerlendiren ‘YÖK Karnesi’ açıklandı. Açıklanan karneye göre her alanda sürdürülebilir bir gelişme hedefleyen Bartın Üniversitesi, bilimsel yayınlarla ön plana çıktı.
Uluslararası saygın dergilerde yayımlanan makale sayısını bir yılda 122’den 185’e çıkarma başarısı gösteren Bartın Üniversitesi, ‘YÖK Karnesi’nde 107 devlet üniversitesi arasında 43’üncü sırada yer aldı.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında ise Bartın Üniversitesi 107 üniversite arasından 25’inci olmayı başardı.
Üniversite olarak sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmak amacıyla öğretim elemanlarımız başta olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Her günü dolu dolu geçirerek, bir önceki günün üzerine yeni başarıları ekleyerek ilerliyoruz. Bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken diğer yandan ise bilimsel çalışmalarımızla yükseköğretim alanına değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.
Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi kurumsal kimliğini her geçen gün daha iyiye ulaşması için gayret göstermeye devam ettiklerinin de altını çizerek, “Deneyimli akademik personelimiz yaptıkları çalışmalarla her zaman kamuoyunun ilgisini çekmeyi başararak, kurumsal gelişimimize değer katmaya devam ettiğini gururla belirtmek istiyorum. Bu kapsamda uluslararası saygın dergilerde yayımlanan üniversitemiz adresli makale sayısı 2017 yılında 122 iken, sürekli iyileşme yaklaşımıyla bu sayı 2018 yılında 185’e yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 10 ayında ise geçen yıl ki sayının üstüne çıkılmıştır. Hedeflediğimiz sürdürülebilir gelişmenin Yükseköğretim Kurulu tarafından ilk kez yayımlanan ‘YÖK Karnesi’ne de yansımış olması bizleri oldukça mutlu etmiştir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde Bartın Üniversitesi yükselişini sürdürecek ve daha iyi noktalara ulaşacaktır. Bu düşüncelerle üniversite olarak gelişimimize katkı sunan Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte üniversitelerdeki kalite yolculuğunun hızlanmasında ortaya koydukları vizyon ile bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamız başta olmak üzere tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

BARTIN

04 Kasım 2019 Pazartesi

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