567. Sokak yolları bakımdan geçti

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gölbucağı Mahallesi 567. Sokak’ta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Cemal Akın konuyla ilgili açıklamasında üst yapıda sorun yaşamadan daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için ihtiyaç duyulan noktalarda bakım onarım çalışması yaptıklarını söyledi.

Akın açıklamasında “Belediye olarak tüm mahallelerimizin yollarını düzenli şekilde bakımdan geçiriyoruz. Ekiplerimiz son olarak Gölbucağı Mahallesi 567. Sokak araç yolunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Yol bakım ve onarım çalışmalarımız mahallelerimizin ihtiyaç duyulan her noktasında devam edecek” dedi.

BARTIN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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