Özel İdare tavuk çiftliği kurdu, huzurevi ve çocuk yuvasının yumurta ihtiyacı karşılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özel İdare tavuk çiftliği kurdu, huzurevi ve çocuk yuvasının yumurta ihtiyacı karşılanıyor

DHA

BARTIN İl Özel İdaresi tarafından 1 dönümlük alanda kurulan tavuk çiftliğinden elde edilen yumurtalar, huzurevi ve çocuk yuvasına bedava veriliyor.  Aynı alandaki 3 serayla da aynı kurumların sebze ihtiyacı gideriliyor.

BARTIN İl Özel İdaresi tarafından 1 dönümlük alanda kurulan tavuk çiftliğinden elde edilen yumurtalar, huzurevi ve çocuk yuvasına bedava veriliyor.  Aynı alandaki 3 serayla da aynı kurumların sebze ihtiyacı gideriliyor.
Bartın İl Özel İdaresi Akçamescit Köyü´nde 3 dönümlük araziye tavuk çiftliği kurdu. 490 tavuğun beslendiği çiftlikte günde yaklaşık 400 yumurta alınıyor. Yumurtalar, Bartın´daki huzurevi ve çocuk yuvasına ücretsiz veriliyor. Aynı alanda kurulan 3 adet serada da ıspanak, turp, marul, patlıcan ve biber yetiştiriliyor.  Seralardan alınan ürünler de aynı kurumlarda,  500 personelin yemek yediği 2 yemekhaneye veriliyor.
Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, "2019 yılında İş-Kur´un toplum yararına çalışma projesi kapsamında bizlere verilen işçileri hem iş sahibi yapmak hem de  örnek bir çalışmaya imza atmak için tavuk çiftliğimiz ile seralarımızı kurduk. Tavuk çiftliğimiz ve seralarımız tamamen bakanlığın standartlarına uygun. Buradaki tavuklarımızdan günde 400 yumurta alıyoruz.Asıl amacımız kentte farkındalık yaratmak. İş-Kur´dan gelen işçilerimize kurslar da düzenledik. Kursu tamamlayan 7-8 aile,  tavukçuluk işini yapmaya başladı. Buradan aldığımız yumurtaları huzurevimiz ve çocuk yuvamıza vererek, fayda sağlıyoruz" dedi.
Kayış, "Şu anda projemiz başarıyla yürüyor. Seralarımızda yetişen sebzeleri 500 personelimizin yemek yediği 2 yemekhaneye vererek, günlük bin lira amorti etmiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz de buraya gelerek, yapılan çalışmaları yakından görecekler" diye konuştu. 

BARTIN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

567. Sokak yolları bakımdan geçti
YEREL HABERLER 567. Sokak yolları bakımdan geçti
Elmalık’ta park çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Elmalık’ta park çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X