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Bartın Üniversitesinde ‘diyabet’ farkındalık paneli

İHA

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen panelde dünyada görülme sıklığı her geçen gün artmaya devam eden 'diyabet' hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesinde ‘diyabet’ farkındalık paneli

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen panelde dünyada görülme sıklığı her geçen gün artmaya devam eden ‘diyabet’ hastalığı hakkında bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bartın Devlet Hastanesi iş birliğinde “Diyabette Farkındalık ve Güncel Yaklaşımlar” adlı panel düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarla birçok alanda başarılar elde ediyoruz. Güçlü olduğumuz alanlardan biri de sağlık. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulumuzla alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda katkılar sunuyoruz. Aynı zamanda üniversite bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmalarla insanlığa fayda sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sosyal sorumluluk projeleriyle de adından bahsettiriyor, bu etkinlikte olduğu gibi birçok faaliyetimizde doğru bir bilinç oluşturma çabasıyla geleceğimize değer katıyor.” dedi.
Alanında yetkin konuşmacılar ‘diyabet’ konusunda bilgiler verdi
Dünya Diyabet Günü öncesi gerçekleştirilen “Diyabette Farkındalık ve Güncel Yaklaşımlar” adlı panelin moderatörlüğünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sayın Ayfer Bayındır Çevik yaptı. Çevik, açılış konuşmasının ardından “Diyabette Yaşam ve İnovatif Uygulamalar” başlıklı konuşmasıyla katılımcılara bilgiler verdi. Panelde; Bartın Devlet Hastanesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Halil İbrahim Akbay “Diyabette Güncel Tedaviler”, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Diyetisyen Müzeyyen Elmas Kara “Diyabette Beslenme”, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Işık Andsoy “Diyabet ve Cerrahi Girişim, Kanıta Dayalı Uygulamalar”, Bartın Devlet Hastanesi’nden Fizyoterapist Sami Taşdemir “Diyabet ve Egzersiz” ve Bartın Devlet Hastanesi Diyabet Hemşiresi Esra Sarımehmetoğlu ise “Diyabette Takip ve Tedaviye Uyum” adlı konuşmalarını yaptı. Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son bulan etkinliğe; Bartın Valisi Sinan Güner’in eşi Uzman Dr. Beyhan Güner, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un eşi Hatice Uzun ile birlikte öğretim elemanları, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Kurulan stantlarda bilgiler verildi
Ayrıca, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından diyabet riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite ve şehir merkezinde stantlar kuruldu.Diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantlarda diyabetle ilgili bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda stantları ziyaret edenlere, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından diyabet risk skoru ölçümleri yapıldı.

BARTIN

08 Kasım 2019 Cuma

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