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Bartınspor 20 yıllık hasreti dindirmenin peşinde Martı, galibiyetle birlikte çıkış yakalamak istiyor

İHA

Profesyonel futbol Liglerde kulübü bulunmayan iller arasında yer alan Bartın’da kentin tek 3’üncü lig adayı olan ve 30 yıldır 3. Lig mücadelesi verem Bartınspor, mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 6’ıncı grupta bu hafta galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.
Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele eden Bartınspor, bu hafta galip gelerek ligdeki kötü gidişini sonlandırmak istiyor. Ligde oynadığı son 7 maçta aldı 3 galibiyet ve bir beraberlikle lider Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’un 9’puan gerisinde 6’ncı durumda olan Bartınspor, bu yıl Bartın’ın 20 yıllık profesyonel lig hasretine de son vermek istiyor. 19981999 sezonunda düştüğü 3’üncü Lig’e, o günden bu yana yeniden çıkmak için mücadele veren takımda, Pazar günü alınacak galibiyetin ardından çıkış yakalanmadı bekleniyor. Bu hafta kendi sahasında karşılaşacağı Keçiören Belediyesi Bağlum Spor’un ardından önümüzdeki hafta lider Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a konuk olacak.
Takımın teknik Drektörü Kürşat Taş da, bu haftaki maçı çok önemsediklerini belirterek, “Bu haftaya geçen hafta aldığımız talihsiz yenilginiz ardından çok iyi hazırlandık. Bu hafta tek bir düşüncemiz var. O da kendi sahamız ve seyircimiz önünde galip gelebilmek. Geçen haftanın telafisini yapıp, bunu taraftarımıza unutturacağız. İyi oynuyoruz, çok fazla pozisyona giriyoruz. Ama bazen olmuyor. Bunlar futbolda var. Ama çıkışımızı bu hafta başlatıp, önümüzdeki haftada liderden puan alarak buraya dönmek istiyoruz. Ona göre de bir hazırlık süreci geçiriyoruz” dedi.

BARTIN

08 Kasım 2019 Cuma

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