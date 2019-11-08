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Evin bahçesinde tarihi eser yakalandı

İHA

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında bahçede tarihi eserler ele geçirildi.

Evin bahçesinde tarihi eser yakalandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında bahçede tarihi eserler ele geçirildi.

Merkez ilçe Akgöz köyünde meydana gelen olayda C.G. (51), S.Ç. (43) ve N.A. (41) isimli şahısların evlerinin bahçesinde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen objelerin bulunduğuna dair ihbar alan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ile Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube ekiplerinin katıldığı operasyonda şüpheli şahısların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada evlerin bahçe kısımlarında tarihi değerleri olduğu değerlendirilen 1 adet sütun başlığı, 1 adet sumak, 1 adet dilek taşı ve 1 adet lahit kapağı ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan C.G, S.Ç. ve N.A, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

BARTIN

08 Kasım 2019 Cuma

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