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Gebe ineği sedyeyle 1 kilometre taşıdılar

DHA

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, yaklaşık 5 metre yükseklikten yuvarlanan 5 aylık gebe inek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ahşaptan yapılan sedyeye konulan inek, 11 kişi tarafından 1 kilometre uzaklıktaki köye taşındı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, yaklaşık 5 metre yükseklikten yuvarlanan 5 aylık gebe inek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ahşaptan yapılan sedyeye konulan inek, 11 kişi tarafından 1 kilometre uzaklıktaki köye taşındı.
Kurucaşile ilçesi Karaman köyünde yaşayan Erkan Küheylan'ın Curunlu mevkisinde otlattığı 5 aylık gebe ineği, 5 metre yükseklikten yuvarlandı. Ağaçlara takılıp, mahsur kalan ineği kurtarmayı başaramayan Küheylan, geceyi hayvanın başında geçirdi. Sabah saatlerinde Erkan Küheylan durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü´ne bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, ineğin teknolojik ekipmanlarla kurtarılamayacağını tespit etti. Bunun üzerine ekipler köylülerin de yardımıyla ağaçtan sedye yaparak, ineğin olduğu bölüme indirdi. Sedyeye alınan inek, iple sedyeye bağlandı. Sedyedeki inek 11 kişi tarafından yaklaşık 1 kilometre çekilerek köye götürüldü. 6 saatlik çalışma sonucu kurtarılan inek, veteriner kontrolünden geçirilerek sahibine teslim edildi. Erkan Küheylan, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

BARTIN

10 Kasım 2019 Pazar

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