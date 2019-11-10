Bartın Üniversitesinde Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümünde Bartın Üniversitesinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81’inci yılında Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsündeki Atatürk Büstü önünde bir tören düzenlendi.

Tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelengin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından okunan İstiklal Marşı ile birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletlerin tarihinde kendisini büyük bir gururla temsil eden bir devleti kurma bahtiyarlığına eren kahramanlar gerçekten çok azdır. Türk Milleti olarak bizim şansımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sadece ülkemizde değil, fikir ve başarılarıyla tüm dünyaya örnek olmuş ve adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ne mutlu bize ki ‘Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister’ diyen Atamızın, mirasını bugün büyük bir onurla koruyor ve onu geleceğe taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 81’inci yılında ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı ve ebediyete intikal etmiş fedakâr gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

BARTIN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:58

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