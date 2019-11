Bartın’da 5 bin fidan ‘Geleceğe Nefes’ olmak için dikildi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ve ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 81 il 2023 noktada 11 milyon fidan dikildi. Bu kapsamda Bartın’da düzenlenen “Fidan Dikim Töreni” Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Bartın Valisi Sinan Güner, toprağa hayat, canlılara nefes olacak etkinlik kapsamında gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanacağını duyurması ile birlikte bugün burada toprağa hayat, canlılara nefes olacak anlamlı bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği çerçevesinde düzenlenen etkinlikle yeşilin her tonunun olduğu yemyeşil bir Türkiye inşa edeceğiz” dedi.

“Bugün, çocuklarımıza önemli bir miras bırakıyoruz”

‘Geleceğe Nefes’ seferberliğiyle geleceğe önemli bir miras bıraktıklarının da altını çizen Vali Güner, “Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli değerlerden biri olan bu fidanlar hem erozyonla mücadele etmenin en etkin yolunun kapısını aralayacak hem de ülkemize ekonomik anlamda da fayda getirecektir. Ormanlar bizim zenginliğimizdir. Geleceğin daha güzel olması için ormanları bugünden yeşertmeli ve her fidana sahip çıkmalıyız.” diye konuştu.

“Fidanlar, Bartın Üniversitesi ile büyüyecek”

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise Bartın Üniversitesinin her alanda başarılara imza attığını vurgulayarak, kampüs alanının fidan dikim alanı olarak belirlenmesinin Bartın Üniversitesine verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Milletvekili Tunç, “Bartın Üniversitesi hem sportif hem de bilimsel anlamda önemli başarılara imza atıyor. Burada gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan başarılar kamuoyunda da ses getiriyor. Bu noktada, başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere tüm üniversite personelini kutluyorum. Bizler de üniversiteye önemli destekler veriyoruz. Çünkü şehrimizin ve bölgemizin gelişiminde üniversitemiz lokomotif bir rol oynamaktadır. Hep birlikte üniversitemize sahip çıkmak durumundayız. Bu günde ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında fidanlarımızı kampüs alanına dikiyoruz. Fidanlar büyüyecek, Bartın Üniversitesi büyüyecek.” şeklinde konuştu.

“Geleceğe nefes seferberliği, bir bilincin yeniden filizlenmesidir”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında düzenlenen “Fidan Dikim Etkinliği”ne ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ilan edilen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında düzenlenen ‘Fidan Dikim Etkinliği’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Ormanlar yeryüzündeki yaşamın sürekliliğini sağlamak açasından önemli bir yere sahiptir. Ancak, sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde suyun, havanın, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması, önemi artan bir konu olarak karşımızda durmaktadır. İşte bu nedenle; bugünün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edilmesi ile Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda 81 ilde 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşması, hem bir dünya rekoru hem de önemli bir bilincin yeniden filizlenmesidir.” ifadelerini kullandı.

“Bartın Üniversitesi ‘ben de varım’ dedi”

‘Geleceğe Nefes’ seferberliğine Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleriyle büyük destek verdiğini de kaydeden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak, sosyal medya üzerinden başlatılan ve bir silsileyle sadece Bartın’da değil, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Çankırı, İstanbul gibi illerimizde de ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasının yaygınlaştırılmasına destek olduk. Kampanyaya gerek sahiplenme gerek ise bağış noktasında büyük destek vererek, Bartın’ın yüzde 100 kontenjana ulaşan ilk şehir olmasına katkı verdik. İşte bu noktada gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Bartın Üniversitesi ailesinin her bir bileşenine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“Yeşil kampüs çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor”

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde yaklaşık 2 yıldır devam eden ağaçlandırma çalışmalarını da aktaran Rektör Uzun, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Üniversitemizde bir yandan sürdürülebilir bir gelecek adına bilimsel çalışmalar yapılmaktayken; diğer yandan ise yaşam kalitesi yüksek ve doğa dostu yerleşkeleri ile tüm topluma örnek olmaya gayret gösterilmektedir. Bu kapsamda, yeşilin her tonuyla toprağa hayat, öğrencilerimize nefes olacak yeşil kampüs çalışmalarımıza da hız kesmeden 2 yıldır devam ediyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu konuları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar kapsamında, içinde bulunduğumuz Kutlubey Yerleşkesine kazandırılan 110 bin metre kare yeşil alanı farklı niteliklerde yetişkin 361 ağaçla süsledik ve süslemeye de devam ediyoruz. Yağmur sularını biriktirerek oluşturduğumuz doğal gölettin üst kısmına bugün dikilecek fidanlarla da sadece birkaç sene sonra muazzam bir manzaraya şahitlik etmiş olacağız.”

Rektör Uzun teşekkür etti

‘Yeşil kampüs’ çalışmalarının önemli bir iş birliğinin sonucu olduğunu da hatırlatan Rektör Uzun, “Üniversitemize gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Sayın Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyorum. İhtiyacımız olduğu her anda yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sinan Güner’e, Milletvekilimiz Yılmaz Tunç’a, Garnizon Komutanımız Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan’a, Belediye Başkanımız Cemal Akın’a, Cumhuriyet Başsavcımız Adem Aydemir ile Adalet Komisyonu Başkanımız Engin Şaffak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’e, Orman Bölge Müdürümüz Zekeriya Beyazlı ile Bartın Orman İşletme Müdürümüz Selahattin Yanık ve Orman İşletme Müdürlüğü personeline, tüm kamu kurum ile kuruluşlardan yöneticilerimize de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık’ın da bir selamlama konuşması yaptığı törende, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hande Nur Varol tarafından fidan dikimi konusunda bilgiler verildi.

Bartın’da 5 bin 48 fidan toprakla buluşturuldu

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde yapılan açılış töreninin ardından fidan dikim alanına geçen katılımcılar, ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında Bartın’da dikilen 5 bin 48 fidanın 3 bin 925’ini Kutlubey Kampüsünde toprakla buluşturuldu.

Fıstıkçamı, servi, ceviz, kestane, leylandi, ladin ve sedir fidanlarının dikimi saat tam 11.11’de başladı.

Her yaştan yüzlerce kişi fidan dikti

Fidan dikim etkinliğine; Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin yanı sıra, Bartın Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ 233. Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Bartın Kızılay Derneği ile Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden çok sayıda gönüllü katıldı.

Ayrıca toplumun farklı kesimlerinden kişilerinde de yer aldığı etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokul öğrencileri de büyük ilgi gösterdi.

BARTIN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:42

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.