280. Sokak asfaltlandı

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Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi 280. Sokak’ta yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Cemal Akın yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamasında hava koşulları elverdiği sürece yol düzenleme çalışmaların devam edeceğini söyledi

Akın, “sıcak asfaltla yol düzenleme çalışmalarımızı Karaköy Mahallesi 280. Sokak’ta sürdürdük. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek sıkıntılı olan birçok noktayı bu şekilde uzun ömürlü olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edecek” dedi.

BARTIN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:00

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