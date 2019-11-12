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Vinç kasasına tehlikeli yolculuk

İHA

Bartın’da hayatını hiçe sayan vinçin arkasına asılı halde yolculuk yapan küçük çocuk yürekleri ağıza getirdi.
Bartın’da bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Okul çıkışı kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, bir öğrenci yokuş yukarı çıkan bir vinçin kasasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan küçük çocuğun hayatını hiçe sayan hareketi izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

BARTIN

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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