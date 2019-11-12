Vinç kasasına tehlikeli yolculuk

Bartın’da hayatını hiçe sayan vinçin arkasına asılı halde yolculuk yapan küçük çocuk yürekleri ağıza getirdi.
Bartın’da bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi. Okul çıkışı kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, bir öğrenci yokuş yukarı çıkan bir vinçin kasasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk yapan küçük çocuğun hayatını hiçe sayan hareketi izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
BARTIN
12 Kasım 2019 Salı
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