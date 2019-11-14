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Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı, soruşturma başlatıldı

İHA

Bartın'da bir okulda, öğrencilerin çalışma kağıtları ve çantaları merdiven boşluğuna atıldı. Okul yönetimini uygulamayı savunurken, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı, müfettiş görevlendirildi.

Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı, soruşturma başlatıldı

Bartın’da bir okulda, öğrencilerin çalışma kağıtları ve çantaları merdiven boşluğuna atıldı. Okul yönetimini uygulamayı savunurken, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı, müfettiş görevlendirildi.
Olay, Bartın Güzel Sanatlar Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okul yönetimi öğrencilerden sınıfta bıraktıkları ders materyallerini eve götürmelerini istedi. Öğrencilerin uyarıları dikkat almamaları üzerine sınıflarda bırakılan çalışma kağıtları ve çantaları merdiven boşluğuna atıldı. Ertesi gün okula gelen öğrenciler tarafından atılan çantalar toplanırken, okul yönetimi uygulamayı savundu.
Okul müdürü Mehmet Coşan, öğrencilerin tüm uyarılarına rağmen ders materyallerini eve götürmediklerini belirterek, “Öğrenciler bütün eşyalarını okulda sınıflarda ve uygun olmayan yerlerde bırakıyorlar. Eve çanta, kitap, defter ve malzeme gitmediği için de ders çalışmıyorlar ve de başarısız oluyorlar. Bir de sınıflarda sıraların gözünde ve üzerinde kitap defter ve her türlü malzeme olunca sınıflarda temizlik de yapılamıyor. Biz de tüm uyarılara rağmen, atılacağını defalarca söylememize rağmen tüm uyarılara inatla sınıfta eşya bırakan öğrencilerin eşyalarını sınıftan toplatıp müsait bir yerde muhafaza ettik. Velilere düşen öğrencilerini sorgulayıp neden ders meteryallerini eve getirip ders çalışmadıkları, bu yüzden başarısız oldukları konusunu irdelemeleri gerekir." dedi.
Diğer yandan olayla ilgili soruşturma başlatan Milli Eğitim Müdürlüğü okula müfettiş görevlendirdi.

BARTIN

14 Kasım 2019 Perşembe

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