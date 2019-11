Çeşm-i Cihan Sohbetleri'nde Orta Doğu’nun dünü ve bugünü ele alındı

Bartın Üniversitesince Çeşmi Cihan Sohbetleri'nin 10'uncusu Öğr. Gör. İhsan Aktaş’ın verdiği “Orta Doğu: Aktörler ve Değişen Dengeler” adlı konferansla gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği Çeşmi Cihan Sohbetleri'nin 10'uncusu GENAR Genel Müdürü, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Gör. İhsan Aktaş’ın katılımıyla düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu konferansın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Çeşmi Cihan Sohbetleri’ ile öğrenci ve akademisyenleri alanında yetkin kişilerle bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Orta Doğu'nun çok uzun zamandır kanla, kaosla ve geri kalmışlıkla birlikte anıldığını belirten Rektör Uzun, “Ne yazık ki yakın tarihe bakıldığında Orta Doğu namına çok pozitif şeyler söylemek mümkün değildir. İç savaşlar ve terör örgütlerinin eylemleri yüzünden bir coğrafya neredeyse zihinlerde karanlık bir yere denk gelmektedir. Uluslararası gündemin bizlere verdiklerinden uzaklaşıp, tarihi geriye sardığımızda ise Orta Doğu’nun barışı ve huzuru temsil ettiği zamanları görebiliyoruz. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde Orta Doğu coğrafyasında bir barış ortamının varlığını görebiliyoruz. Böyle bir iklimde insanlar yüzyıllar boyunca huzur ve barış içinde yaşadı” diye konuştu.



“Sınır ötesi harekâtlarımız huzur ve barışı sağlamaya yönelik olmuştur”

Rektör Uzun, Orta Doğu’da yaşananlara üzüntüyle şahit olunduğunun altını çizerek, “Orta Doğu’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin bölgede kalıcı barışı tesis etmek için çok yoğun çabalarını görebiliyoruz. ‘Fırat Kalkanı Harekâtı’, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ ve ‘Barış Pınarı Harekâtı’ da bu kapsamda bölgeye huzur ve barışı sağlamaya yönelik kararlılığın en önemli göstergeleridir. Ne mutlu bize ki bunun farkında olan bölge insanları ülkemizin bayrağını gördükleri her yerde barışı ve huzuru simgelediğinin farkında olmaya başladılar. Ülkemiz Orta Doğu’nun değişen dengelerinde barışı ve huzuru önceleyerek gönülleri fethetmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



“Biz her zaman hedef olduk”

Açılış konuşmasının ardından Öğr. Gör. İhsan Aktaş, Orta Doğu’da yaşananları özetleyerek, asıl hedefin geçmişte Osmanlı, şimdi ise Türkiye olduğunu söyledi. Aktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. Başkanı Bill Clinton’ın Türkiye’ye yaptığı bir ziyarette söylediklerine değinerek, “ABD Başkanı Bill Clinton Türkiye’ye geldiğinde iki önemli konuya dikkat çekmişti. İlki 1. Dünya Savaşı, Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılan bir savaştı. Diğeri ise 2. Dünya Savaşı bu toprak paylaşımının adaletli olup olmadığı üzerine yapılan bir savaştı. Aradan geçen 50 yılda ise hikâye hala Osmanlı topraklarının paylaşımı üzerine devam etti. Bill ‘Ülkeniz o kadar stratejik ve jeopolitik bir konumda ki ne zaman dünya haritasını açsam gözümün ortasında duruyor’ dedi. 6. yüzyıldan itibaren yönünü batıya dönen Türkler sürekli göç ederek dönüp dolaşıp kainatın en kıymetli yarımadası olan Türkiye Cumhuriyeti’nde durmuşlardır. Bu nedenle hep hedef olmuşlardır” dedi.



“Filistin’de zulüm varsa dünyada adalet yoktur”

Filistin konusuna değinen Aktaş, “Soğuk Savaş döneminde batılı sömürgecilerin etkisiyle Orta Doğu’da birçok küçük devletler oluşmuştur. Orta Doğu’nun şeklini belirleyen ve bugünkü ıstıraplarının dinmemesine neden olan İsrail’in varlığıdır. Filistin’de zulüm varsa dünyada adalet yoktur. Orta Doğu’daki bütün gelişmeleri şekillendiren İsrail’in güvenliğini korumak amacıyla olmuştur. İsrail’in güvenliği için neredeyse her şey yapılmıştır” diye konuştu.



“Türkiye demokrasisi örnek olmuştur”

Aktaş, 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta bir gencin kendini yakmasının ardından başlayan ‘Arap Baharı’ protestolarına ilişkin de, “Tunus’ta seyyar satıcılık yapıp sebze ve meyve satıcılığı yapan bir kişinin kendini yakmasıyla Arap Baharı başladı. Arap Baharı üstüne kafa yoran insanlar ve makale yayınlayan akademisyenler var. Şu da unutulmamalıdır; demokrasi konusunda, din ve vicdan hürriyeti konusunda Türkiye, Arap Baharı’nın etkili olduğu ülkelerde her zaman örnek olmuştur, etki oluşturmuştur” şeklinde konuştu.



“Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır”

Terör örgütlerinin din kisvesi altında en çok İslam’a zarar verdiklerini vurgulayan Aktaş, “Suriye’de terör örgütleriyle devlet düzeyinde mücadele eden tek devlet Türkiye’dir” dedi.

Aktaş, Türkiye olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bir zaman kaybı yaşansa da sınır ötesi harekâtlarıyla bölgedeki gücünü yeniden gösterdiğini kaydederek, “Türkiye Cumhuriyeti, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasında gerek terör grupları ile mücadele ederek, gerek ise müzakere yoluyla mücadelesine devam edecektir” diye konuştu.

Etkinlik, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

BARTIN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.