Çeşm-i Cihan Sohbetleri'nde Orta Doğu’nun dünü ve bugünü ele alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çeşm-i Cihan Sohbetleri'nde Orta Doğu’nun dünü ve bugünü ele alındı

İHA

Bartın Üniversitesince Çeşmi Cihan Sohbetleri'nin 10'uncusu Öğr. Gör. İhsan Aktaş'ın verdiği "Orta Doğu: Aktörler ve Değişen Dengeler" adlı konferansla gerçekleştirildi.

Çeşm-i Cihan Sohbetleri'nde Orta Doğu’nun dünü ve bugünü ele alındı

Bartın Üniversitesince Çeşmi Cihan Sohbetleri'nin 10'uncusu Öğr. Gör. İhsan Aktaş’ın verdiği “Orta Doğu: Aktörler ve Değişen Dengeler” adlı konferansla gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği Çeşmi Cihan Sohbetleri'nin 10'uncusu GENAR Genel Müdürü, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Gör. İhsan Aktaş’ın katılımıyla düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu konferansın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘Çeşmi Cihan Sohbetleri’ ile öğrenci ve akademisyenleri alanında yetkin kişilerle bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Orta Doğu'nun çok uzun zamandır kanla, kaosla ve geri kalmışlıkla birlikte anıldığını belirten Rektör Uzun, “Ne yazık ki yakın tarihe bakıldığında Orta Doğu namına çok pozitif şeyler söylemek mümkün değildir. İç savaşlar ve terör örgütlerinin eylemleri yüzünden bir coğrafya neredeyse zihinlerde karanlık bir yere denk gelmektedir. Uluslararası gündemin bizlere verdiklerinden uzaklaşıp, tarihi geriye sardığımızda ise Orta Doğu’nun barışı ve huzuru temsil ettiği zamanları görebiliyoruz. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde Orta Doğu coğrafyasında bir barış ortamının varlığını görebiliyoruz. Böyle bir iklimde insanlar yüzyıllar boyunca huzur ve barış içinde yaşadı” diye konuştu.

“Sınır ötesi harekâtlarımız huzur ve barışı sağlamaya yönelik olmuştur”
Rektör Uzun, Orta Doğu’da yaşananlara üzüntüyle şahit olunduğunun altını çizerek, “Orta Doğu’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin bölgede kalıcı barışı tesis etmek için çok yoğun çabalarını görebiliyoruz. ‘Fırat Kalkanı Harekâtı’, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ ve ‘Barış Pınarı Harekâtı’ da bu kapsamda bölgeye huzur ve barışı sağlamaya yönelik kararlılığın en önemli göstergeleridir. Ne mutlu bize ki bunun farkında olan bölge insanları ülkemizin bayrağını gördükleri her yerde barışı ve huzuru simgelediğinin farkında olmaya başladılar. Ülkemiz Orta Doğu’nun değişen dengelerinde barışı ve huzuru önceleyerek gönülleri fethetmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Biz her zaman hedef olduk”
Açılış konuşmasının ardından Öğr. Gör. İhsan Aktaş, Orta Doğu’da yaşananları özetleyerek, asıl hedefin geçmişte Osmanlı, şimdi ise Türkiye olduğunu söyledi. Aktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. Başkanı Bill Clinton’ın Türkiye’ye yaptığı bir ziyarette söylediklerine değinerek, “ABD Başkanı Bill Clinton Türkiye’ye geldiğinde iki önemli konuya dikkat çekmişti. İlki 1. Dünya Savaşı, Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılan bir savaştı. Diğeri ise 2. Dünya Savaşı bu toprak paylaşımının adaletli olup olmadığı üzerine yapılan bir savaştı. Aradan geçen 50 yılda ise hikâye hala Osmanlı topraklarının paylaşımı üzerine devam etti. Bill ‘Ülkeniz o kadar stratejik ve jeopolitik bir konumda ki ne zaman dünya haritasını açsam gözümün ortasında duruyor’ dedi. 6. yüzyıldan itibaren yönünü batıya dönen Türkler sürekli göç ederek dönüp dolaşıp kainatın en kıymetli yarımadası olan Türkiye Cumhuriyeti’nde durmuşlardır. Bu nedenle hep hedef olmuşlardır” dedi.

“Filistin’de zulüm varsa dünyada adalet yoktur”
Filistin konusuna değinen Aktaş, “Soğuk Savaş döneminde batılı sömürgecilerin etkisiyle Orta Doğu’da birçok küçük devletler oluşmuştur. Orta Doğu’nun şeklini belirleyen ve bugünkü ıstıraplarının dinmemesine neden olan İsrail’in varlığıdır. Filistin’de zulüm varsa dünyada adalet yoktur. Orta Doğu’daki bütün gelişmeleri şekillendiren İsrail’in güvenliğini korumak amacıyla olmuştur. İsrail’in güvenliği için neredeyse her şey yapılmıştır” diye konuştu.

“Türkiye demokrasisi örnek olmuştur”
Aktaş, 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta bir gencin kendini yakmasının ardından başlayan ‘Arap Baharı’ protestolarına ilişkin de, “Tunus’ta seyyar satıcılık yapıp sebze ve meyve satıcılığı yapan bir kişinin kendini yakmasıyla Arap Baharı başladı. Arap Baharı üstüne kafa yoran insanlar ve makale yayınlayan akademisyenler var. Şu da unutulmamalıdır; demokrasi konusunda, din ve vicdan hürriyeti konusunda Türkiye, Arap Baharı’nın etkili olduğu ülkelerde her zaman örnek olmuştur, etki oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

“Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır”
Terör örgütlerinin din kisvesi altında en çok İslam’a zarar verdiklerini vurgulayan Aktaş, “Suriye’de terör örgütleriyle devlet düzeyinde mücadele eden tek devlet Türkiye’dir” dedi.
Aktaş, Türkiye olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bir zaman kaybı yaşansa da sınır ötesi harekâtlarıyla bölgedeki gücünü yeniden gösterdiğini kaydederek, “Türkiye Cumhuriyeti, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasında gerek terör grupları ile mücadele ederek, gerek ise müzakere yoluyla mücadelesine devam edecektir” diye konuştu.
Etkinlik, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

BARTIN

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’da Kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştiriliyor
YEREL HABERLER Bartın’da Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ...
Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı, ...
Prof. Dr. Kırdar, fidan dikim zamanı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu “Fidan Mart’ta dikilir diye bir kural yok” “Fidan dikimleri sonbaharda başlar, Nisan’a kadar devam eder” “Tüplü fidan istenilen zaman dikilebilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kırdar, fidan dikim zamanı ile ilgili ...
Hobi amaçlı başladı, şimdi 450 ton kivi üretiyor
YEREL HABERLER Hobi amaçlı başladı, şimdi 450 ton kivi üretiyor
Vinç kasasına tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Vinç kasasına tehlikeli yolculuk
Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde
YEREL HABERLER Başkan Akın Uluköy ve Bedil köylerinde
280. Sokak asfaltlandı
YEREL HABERLER 280. Sokak asfaltlandı
Bartın Üniversitesi Trabzon’da yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Trabzon’da yoğun ilgi gördü
Fil hastalığı bacaklarını yok ediyor
YEREL HABERLER Fil hastalığı bacaklarını yok ediyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X