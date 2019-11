Bartın’da Kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştiriliyor

1 milyar dolarlık et

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda, KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin önemi vurgulanarak, gerekli adımların atılması için gerçekleştirilebilecek çalışmalar konuşuldu.

Bartın’da bölgenin kalkınmasına yönelik KamuÜniversiteSanayi iş birliği geliştiriliyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde bir toplantı gerçekleştirilerek, bölgesel kalkınma odaklı ortak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, KamuÜniversiteSanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Temsilcisi; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Birol Cangi, Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Bartın TSO Başkan Yardımcıları Fatih Mehmet Kanbur ile Halil Sami Karakaş, Bartın TSO Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Yıldırım, Keramettin Şenkal ve Cem Yıldız katıldı.

“KamuÜniversiteSanayi iş birliğini önemsiyoruz”

Düzenlenen toplantıda bu güne kadar sundukları katkılardan dolayı katılımcı paydaşlara teşekkür eden Rektör Uzun, “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir sistemle mümkün olmaktadır. Bu noktada bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bugüne kadar sundukları katkılardan dolayı Bartın TSO Başkanı Sayın Halil Balık’a, Bartın TSO yönetim kurulu üyeleri ile tüm iş insanlarımıza, yakın ilgileri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sayın Birol Cangi ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Sayın Oğuzhan Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.

“Tüm çalışmalarımızda bölgesel kalkınmayı önceliyoruz”

Rektör Uzun, KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu da belirterek, “Bu noktada KÜSİ İl Temsilciliğimize büyük sorumluluklar düşmektedir. İyi işleyen sistemin temel bileşeni, birlikte bir şeyler yapabilme başarısına erişmektedir. Bunun için ise hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle büyük gayretlerle sunduğu katkılar dolayısıyla KÜSİ İl Temsilcimiz ve Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı’yı kutluyor ve teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Filyos Projesi önceliklerimiz arasında”

Toplantıda, Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak endüstri bölgesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ hakkında üniversitede yapılan çalışmalardan da bahseden Rektör Uzun, “Türkiye’nin ekonomik ve stratejik alandaki gücünü daha da arttıracağı ‘Filyos Vadisi Projesi’ kapsamında Bartın Üniversitesi de akademik insan gücüyle katkı sunmak için büyük gayret göstermektedir. Dünyadaki liman örnekleri de incelenerek; bu proje için liman, endüstri, serbest ticaret bölgesi ve lojistik kümelenme üzerinden çalışmalar yapılmasının rekabet gücümüzü daha da arttıracağını ön görmekteyiz. Örnek bir KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin sergilendiği bu proje kapsamında bölgesel kalkınma ekseninde yürüttüğümüz çalışmalarımızda yüksek katma değer, verimlilik artışları ve akıllı sistem konularına önem veriyoruz. Bölgedeki en önemli gelişmelerinden biri de ülkemizin en büyük limanlarından biri olacak yıllık 25 milyon kapasiteli Filyos Limanı Projesidir. Bu kapsamda 1,5 milyar dolar yatırımla tamamlanacak projenin doğal sonucu olarak lojistik kümelenmesi gelişecek ve 10 bin yeni istihdamın oluşması beklenmektir. Ülkemizin ilk mega endüstri bölgesi olacak proje kapsamında Üniversitemizin ihtisaslaşma alanını tüm iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ olarak belirledik. İnanıyorum ki iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde ülkemiz 100. yıl dönümünde daha güçlü bir konumda olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Proje Pazarı ile ‘Benim de bir fikrim var’ diyenleri bir araya getiriyoruz”

Bartın Üniversitesi ArGe Proje Pazarı etkinliğinin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceklerini de hatırlatan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bizler de bugün ARGE ve inovasyon bilincini yaygınlaştırmak, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla proje pazarı etkinliğini düzenlemekteyiz. Bu etkinlikle ülkemizin dört bir yanından hatta farklı ülkelerden akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencileri üniversitemizin çatısı altında toplamaktayız. Hedefimiz proje kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak ve bu fikirlerin katma değere dönüşmesini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda büyüyen ülkemizin gelişimine değer katmaya çabalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, ArGe Proje Pazarı etkinliklerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ve kamuoyunda ilgi gördüğünü de aktararak, “Ülkemizin kalkınma hamlesine gelecek hedeflerine katkı sunmayı gaye edindiğimiz bu etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde destekleri ve iyi dilekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, çok değerli teşvikleri ve bizi her zaman yüreklendirdiği için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a teşekkürü bir borç bilirim. Bunun yanında sundukları katkılar için Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e ve değerli il yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz tüm imkânlarıyla sanayicilerimizin yanında”

Bartın Üniversitesinin akademik insan kaynağı ve teknik imkânlarıyla sanayi kuruluşlarına destek vermeye devam ettiğinin de altını çizen Rektör Uzun, “Her geçen gün bilimsel kabiliyetimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda her alanda gösterdiğimiz yoğun çabalarımız çeşitli kurum ve kuruluşlarca da ödüllendirilmektedir. Bünyemizde yer alan laboratuvarlarda özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri sunabilmekteyiz. Gerçekleştirilecek ortak projelerle KamuÜniversiteSanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.” dedi.

“Bartın TSO olarak iş birliğine hazırız”

Üniversiteyle ortak çalışmalar yürütme gayretinde olduklarını dile getiren Bartın TSO Başkanı Balık ise TSO olarak Bartın Üniversitesi ile her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Balık, “Üniversitemiz şehrimizin ve bölgemizin kalkınması noktasında önemli bir görevi icra etmektedir. Bu doğrultuda Bartın TSO olarak bizler de destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Gerek ‘Filyos Projesi’ konusunda gerek ise diğer projelerde ortak çalışmalar yapıp, katma değer üretecek projeler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a, Doç. Dr. Cahit Karaoğlanlı’ya ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Toplantı kapsamında katılımcılar, Merkezi Araştırma Laboratuvarlarını ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda ayrıca; Bartın Üniversitesi ve Bartın TSO arasında oda üyelerinin üniversite merkezi araştırma laboratuvar imkânlarını indirimli olarak kullanması ve Bartın’a yönelik faaliyetlerin artan hızla devam ettirilmesine yönelik protokol hazırlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

