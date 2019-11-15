(Özel) 130 yıllık tarihi hamam turizme kazandırılıyor

Bartın’ın Ulus ilçesinde 130 yıl önce tüccar Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından yaptırılan ve yıllar içerisinde atıl duruma düşen tarihi hamam turizme kazandırılıyor.

Bartın’ın Ulus ilçesinde 1890 yılında tüccar Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından yaptırılan ve yıllar içerisinde atıl duruma düşen tarihi hamamda restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 10 gün içerisinde restorasyon çalışmaları tamamlanacak olan 130 yıllık hamam ilçenin turizmine kazandırılacak. Duvarlarında tarihine uygun olarak horasan sıvası kullanılan ve külhan, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık olarak dört bölümden oluşan tarihi hamamın ilçe turizmine kazandırılması için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği (ULUSDER) Başkani Satı Lütfi Okçu, “Hamam 1890 yılında Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından aile hamamı olarak yaptırılmış. Şu an sahibi Aynur Küçükerciyes hanım. Buranın yaptırılması için bir girişimde bulunduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Yardımlar Fon Şube Müdürlüğünden destek alarak çalışmalara başladık ve bu hafta tamamlamayı planlıyoruz. Ulus’un kültür varlığına, mirasına kazandırılmış bir hamamımız olacak. Desteklerinden dolayı Valimize, Milletvekilimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Hamamı kurtardıkları için mutlu olduklarını kaydeden Okçu, “Burada 400500 metrekare alan içerisinde olan bir hamam. 1890 yılında burada esnaflık, kerestecilik ticareti ile uğraşmış olan bir ailenin hamamı. Osmanlı arşivlerinden belgelerine ulaştık. Hamam, değirmen ve konakla ilgili. Bunlar da peyderpey ortaya çıkartacağız. Güzel bir çalışma oldu. Kurtardığımıza da seviniyoruz” diye konuştu.

BARTIN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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