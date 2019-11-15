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Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde öğrencilere çorba ikramı

İHA

Bartın Üniversitesinin sınav dönemlerinde 24 saat açık tutulan merkez kütüphanesinde öğrencilere gece çorba ikramı yapılıyor.

Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde öğrencilere çorba ikramı

Bartın Üniversitesinin sınav dönemlerinde 24 saat açık tutulan merkez kütüphanesinde öğrencilere gece çorba ikramı yapılıyor.
Öğrencilerini tüm çalışmalarının merkezine alan Bartın Üniversitesinin Ağdacı Kampüsünde yer alan merkez kütüphanesi sınav dönemlerinde 24 saat, Kutlubey Kampüsünde yer alan kütüphane ise 22.30'a kadar açık tutuluyor. Sınav dönemlerinde hiç kapanmayan merkez kütüphanede öğrencilere gece sıcak çorba ikramı yapılıyor. Çorba dışında sıcak meşrubat ikramının da yapıldığı kütüphanenin bulunduğu yerleşkede, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için kantinler ise gece 01.00’a kadar açık tutuluyor.
Öğrenciler kütüphanede sabahlıyor
Sessiz ve nitelikli ortamlarda ders çalışılabilindiği kütüphanelerin yurtlara yakın mesafede olması ise öğrencilere büyük avantaj sağlıyor. Bu kapsamda güz dönemi ara sınavların başladığı ilk 5 günde Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerindeki kütüphanelere 12 bin 287 öğrenci girişi yapıldı.
Rektör Uzun, öğrencilere çorba ikram etti
Kütüphanelerde bireysel ya da gruplar halinde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. Ders arasına ‘sıcak bir mola’ veren öğrencilere çorbaları da yine Rektör Uzun tarafından ikram edildi. Uygulamadan memnun olan öğrenciler de çorba dağıtımı sırasında stantta uzun kuyruklar oluşturdu.
“Öğrencilerimiz en büyük değerimiz”
Bartın Üniversitesinin sürdürülebilir bir iyileşme ile her geçen gün kendini yenilediğini kaydeden Rektör Uzun, “Öğrenci dostu bir üniversite olarak, tüm çalışmalarımızda öğrencilerimizin gelişimini önceliyoruz. Onların nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak için tüm akademik ve idari insan kaynağımızla durmadan çalışıyoruz. Sınav dönemlerinde de kütüphanelerimizi açık tutarak, rahat ve nitelikli ortamlarda ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Kütüphanelerimizi dolduran öğrencilerimize gayretleri için teşekkür ediyor, sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.
“Yeni binamızla kütüphanemiz hiç kapanmayacak”
Bartın Üniversitesinin Kutlubey Yerleşkesinde yapımında sona gelinen kütüphanenin Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinin en büyüklerinden biri olacağını da kaydeden Rektör Uzun, “Yapımında sona gelinen kütüphanemiz 10 bin 600 metre kare üzerine inşa edildi. Öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını sürdürebilecekleri 4 adet genel koleksiyon salonu, süreli yayınlar salonu, danışma kaynakları salonu ve nadir eserler salonunun yer alacağı kütüphanede ayrıca konferans salonu, görme engelliler birimi, multimedya birimi, tek kişilik çalışma odaları ve grup çalışma odaları da yer alacak. Sınav dönemlerinde 24 saat açık kalan kütüphanelerimiz, yeni binanın hizmete alınmasıyla birlikte eğitimöğretim dönemi boyunca 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Hedefimiz 7 gün 24 saat yaşayan bir kampüs oluşturmak.” diye konuştu.

BARTIN

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
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