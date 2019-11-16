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(Özel) Bataklık araziden tonlarca kivi hasadına Bataklığa 14 bin kivi fidanı diktiler, tonlarca ...

İHA

Bartın'da YoncaTim aile şirketi tarafından 198 dönüm bataklık ve çorak araziye 14 bin fidanla kurulan kivi bahçesinde son 3 yılda 930 ton kivi hasadı yapıldı. Arazide bu yıl yaşanan don sorununa rağmen 300 ton ürün bekleniyor.

(Özel) Bataklık araziden tonlarca kivi hasadına Bataklığa 14 bin kivi fidanı diktiler, tonlarca ürüne ulaştılar Son 3 yılda 930 ton kivi hasadına ulaştılar

Bartın’da YoncaTim aile şirketi tarafından 198 dönüm bataklık ve çorak araziye 14 bin fidanla kurulan kivi bahçesinde son 3 yılda 930 ton kivi hasadı yapıldı. Arazide bu yıl yaşanan don sorununa rağmen 300 ton ürün bekleniyor.
Bartın’da YoncaTim aile şirketi tarafından 2010 yılında Akçalı köyünde bataklık haldeki 198 dönümlük araziye 14 bin fidanla kurulan kivi bahçesinde 3 yılda 930 ton kivi üretimi yapıldı. İlk 5 yılda 400 ton üretimin yapıldığı arazide son 3 yılda ise 930 ton kivi üretimi sağlandı.
Şirketin ortaklarından Kerem Aydın, araziyi kivi üretimine verimli hale getirebilmek için büyük mücadeleler verdiklerini belirtti. 2019 yılı mart ayında kivi üretimini önemli ölçüde etkileyen don sorununa rağmen 250 300 ton verim elde etmeyi beklediklerini söyleyen Aydın, “Her sene olduğu gibi bu sene de hasat zamanı başladı. Tabii ki bitmek üzere şu anda. Geçen seneye göre malum donla beraber biraz verimde düşüklük var ama Allah’a şükürler olsun 250 300 tona yakın bir şey bekliyoruz. Bugün toplamanın son günleri. İçeri aldık, şimdi içeride arıtma yapacağız makinede” dedi.
Araziyi bataklık ve çorak halde aldıklarını kaydeden Aydın, “Ekili alan 198 dönüm. Burada köyün hayvanları otluyordu. Bataklık bir haldeydi. Bataklık halden bu hale geldi. Bu Bartın için ve Doğu Karadeniz için güzel bir örnek aslında. Tarım İl Müdürlüğü de zaten toplamaya geldi arkadaşlar, onlarda bahçenin eski ve yeni halini gördüler. Güzel bir durumda gidiyor şu ana kadar” diye konuştu.

BARTIN

16 Kasım 2019 Cumartesi

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