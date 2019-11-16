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Rektör Uzun, SGK Başkan Yardımcısı Aydın’ı ziyaret etti

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın'ı ziyaret etti.

Rektör Uzun, SGK Başkan Yardımcısı Aydın’ı ziyaret etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın’ı ziyaret etti.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın’ı ziyaret ederek, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsetti.
Rektör Uzun, “Gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda tüm insan kaynağımız ve öğrencilerimizle üniversitemizin adını üst sıralara taşımaya gayret ediyoruz. Alanında yetkin akademik kadromuzla bir yandan bilimsel anlamda yükseköğretim alanına değer katmayı hedeflerken, diğer yandan geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Dünyadaki en pahalı yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle, öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak mezun ediyoruz. Bartın Üniversitesi ailesinin en değerli birleşenleri olan öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da bırakmıyor, iletişimimizi sürdürüyoruz. En önemli gücümüz olan mezunlarımızın üniversitede eğitimlerinden sonra iyi yerlerde olmalarını görmek ise bizim en büyük sevinç kaynağımız oluyor.” dedi.
Üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitimöğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını da belirten Rektör Uzun, “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda yeni akademik yılda Üniversitemize kazandırdığımız 10 yeni programımız, 2019 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bunlardan biri olan Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sosyal Güvenlik Programı da kontenjanlarının tamamını doldurma başarısı göstermiştir. Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak açtığımız programlarla donanımlı bireyler yetiştirmeyi ve ülkemizin kalkınmasına değer katmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle ortaya koydukları ve kaliteyi merkeze alan ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte bizleri daima yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yakın ilgileri ve iyi dilekleri dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcımız Sayın Lütfi Aydın’a da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Aydın ise Bartın Üniversitesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Rektör Uzun’un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

BARTIN

16 Kasım 2019 Cumartesi

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