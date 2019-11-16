Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı

DHA

BARTIN'da Metin Ay (70), muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçirdi. Acil servise taşınırken sedyenin üzerine çıkan doktorun kalp masajı yaptığı Metin Ay, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

BARTIN'da Metin Ay (70), muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçirdi. Acil servise taşınırken sedyenin üzerine çıkan doktorun kalp masajı yaptığı Metin Ay, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene olmaya gelen Metin Ay, bahçede beklerken bir anda yere yığıldı. Bahçede bulunanlar, hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay´ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor, sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay´a kalp masajı yaptı. Görevliler tarafından acil servise götürülürken, doktorun Ay'a müdahalesi de devam etti. Ancak Metin Ay, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Doktorun sedyenin üzerinde Metin Ay´a yaptığı müdahale, bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı. 

BARTIN

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Alkal’dan Rektör Uzun’a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Alkal’dan Rektör Uzun’a ziyaret
Rektör Uzun, Ankara’da aday öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Uzun, Ankara’da aday öğrencilerle bir araya ...
Rektör Uzun, SGK Başkan Yardımcısı Aydın’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Uzun, SGK Başkan Yardımcısı Aydın’ı ziyaret ...
Bartın, 2019 Travel Expo Ankara’ya damga vurdu
YEREL HABERLER Bartın, 2019 Travel Expo Ankara’ya damga vurdu
(Özel) Bataklık araziden tonlarca kivi hasadına Bataklığa 14 bin kivi fidanı diktiler, tonlarca ürüne ulaştılar Son 3 yılda 930 ton kivi hasadına ulaştılar
YEREL HABERLER (Özel) Bataklık araziden tonlarca kivi ...
Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde öğrencilere çorba ...
(Özel) 130 yıllık tarihi hamam turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER (Özel) 130 yıllık tarihi hamam turizme kazandırılıyor
Kalenin surlarını tehdit eden ağaçların kökü kurutulacak
YEREL HABERLER Kalenin surlarını tehdit eden ağaçların kökü ...
Bartın’da Kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştiriliyor
YEREL HABERLER Bartın’da Kamu-üniversite-sanayi iş birliği ...
Çeşm-i Cihan Sohbetleri'nde Orta Doğu’nun dünü ve bugünü ele alındı
YEREL HABERLER Çeşm-i Cihan Sohbetleri'nde Orta Doğu’nun dünü ve ...
Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı, ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X