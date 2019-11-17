Kalp krizi geçiren şahsa doktordan sedye üstünde kalp masajı Hastane bahçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam kurtarılamadı

Bartın’da muayene olmak için gittiği hastane bahçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama, doktorlar sedye üstünde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.



Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Metin Ay muayene olmak için gittiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde aniden yere yığıldı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan doktor, sedyeye çıkarak Metin Ay’a kalp masajı yapmaya başladı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay anı hastane bahçesindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

BARTIN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.