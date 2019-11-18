2’nci oturumda 3 madde görüşüldü

Bartın Belediyesi Kasım 2019 Meclis Toplantısı 2. Oturumu gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonunda Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığında gerçekleşen toplantı yoklama ile başladı. Yapılan yoklamanın ardından gündemin birinci maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi 2020 Mali Yılı Analitik Bütçe Tasarısı görüşüldü. Bütçenin 122 Milyon TL olmasına oy çokluğu ile kabul edildi. Madde kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Otobüsleri ile Yapılan Şehiriçi ve Banliyö Yolcu Taşımacılığı konusunda faaliyet göstermek üzere Bütçe İçi İşletme Kurulması ve isminin belirlenmesi talebi görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerin görüşülmesi ile Bartın Belediyesi Kasım 2019 Meclis Toplantısı sona erdi.

BARTIN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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