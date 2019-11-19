Başkan Akın Doğaşı ve Kayadibi köylerinde

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Doğaşı ve Kayadibi Kışla Köylerini ziyaret etti.

Başkan Cemal Akın’a köy ziyaretlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, İl Başkan Yardımcısı Aynur Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, Teşkilat Üyesi Feridun Sinoplu eşlik etti. Akın’ın ilk ziyareti Kayadibi Kışla Köyü’ne oldu. Köy Muhtarı Erdal Bütünöz ve köy sakinleri tarafından karşılanan Başkan Cemal Akın kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti. Bartın Belediyesi projelerinin konuşuldu ziyarette Başkan Cemal Akın köy sakinlerine bir isteklerinin olup olmadığı sordu. Başkan Cemal Akın’ın ikinci ziyaretini ise Doğaşı Köyü Heyale gerçekleştirdi. Kıraathanede gerçekleşen ziyarete sök sakinleri büyük ilgi gösterdi. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette Bartın Belediyesi çalışmaları konuşuldu. Başkan Cemal Akın’ın son ziyareti ise Doğaşı Köyü Şahne Mahallesi’ne oldu. Köy sakinleri ile çay içip sohbet eden Başkan Cemal Akın köy sakinlerinin önerilerini dinledi. Ziyaretinde Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Akın, göstermiş oldukları ilgi ve alaka için köy sakinlerine teşekkür etti.

Başkan Cemal Akın gerçekleştirmiş olduğu köy ziyaretleri ile ilgili açıklamasında “ Göreve başladığımız tarihten itibaren gerek kent merkezimizde gerekse de köy, belde ve ilçelerimizde sık sık vatandaşlarımızla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Bartın Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı Bartın Halkının tamamının yararlanabileceği şekilde tasarlıyoruz. Bu sebepten ötürü belediyemiz sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımızın da düşünceleri, fikirleri bizler için çok önemli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri ağırlayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BARTIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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