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Bartın Üniversitesinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen seminerde, Filyos Projesi önceliğinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı.

Bartın Üniversitesinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen seminerde, Filyos Projesi önceliğinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı.
Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından öğretim elemanları ve öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘KOSGEB Teşvikleri ve Akıllı Lojistik, Bütünleşik Bölge Uygulamaları Bilgilendirme Eğitimi’ ile Filyos Projesi önceliğinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı.
Proje kültürünü yaygınlaştırmak için gayret gösterdiklerinin altını çizen BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Kaygın, “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak Üniversitemizin 20192023 Stratejik Planında da yer alan hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmak için tüm bileşenlerimizi bilimsel çalışmalar noktasında teşvik ediyoruz. Bölgesel ve ulusal odaklı ArGe stratejilerimiz ile bir yandan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye çalışırken diğer yandan ise teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bugün ki etkinliğimizde de verilen bilgileri bu açıdan değerli buluyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri hep daha iyisi için teşvik eden Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Orhan Uzun’a ise teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Açılış konuşmasının ardından semineri veren KOSGEB Bartın İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde 92 KOSGEB müdürlüğünün olduğunu söyledi.
“Bartın Üniversitesi ile iş birliğini önemsiyoruz”
‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından stratejik olarak kabul edilecek ürünlerin KOSGEB tarafından desteklendiğini de vurgulayan Akdağoğlu, “ArGe kapsamında girişimci adayları kira, donanım, sermaye, personel giderleri ve benzeri konularda desteklenir. KOSGEB girişimciyi yüzde 60 oranında destekler. Bunun yüzde 30’u hibe, yüzde 70’i geri ödemeli olarak desteklenir. Eğer bu ihtiyaçlar yerli ürünlerden karşılanırsa destek miktarı yüzde 10 daha arttırılır.” diye konuştu.
Akdağoğlu, yapılacak proje kapsamında girişimciye danışmanlık eğitimi, yaptığı ürünle ilgili patent alımı, ürünün tanıtımı ve seminer desteği gibi ihtiyaçlarının da KOSGEB tarafından karşılandığının altını çizerek, “Farklı bölgelerden Bartın’a gelen ve şehrimizin gelişimine katkı sunacak projeleri destekliyoruz. Bu konuda da en büyük destekçimiz üniversitedir. Buradaki projeleri desteklemek bizim en büyük önceliğimizdir. Kurum olarak yapılacak projelerde tüm kolaylığı elimizden geldiği kadar sağlamaktayız. Bunun için üniversite ve KOSGEB iş birliğinde birçok yeniliğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.
Filyos Projesi konuşuldu
Etkinlikte Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesi ‘Filyos Vadisi Projesi’ kapsamında yapılabilecekler de ele alındı.
25 milyon kapasiteli Filyos Limanı Projesinin doğal sonucu olarak bir lojistik kümelenmesinin gelişeceği ve 10 bin yeni istihdamın oluşacağının da belirtildiği etkinlik, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

BARTIN

19 Kasım 2019 Salı

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