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Türkiye Şampiyonu Rabia Elik, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Rabia Elik, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası 50 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak, Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Şampiyonu Rabia Elik, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Rabia Elik, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası 50 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak, Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Diyarbakır’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. 54 farklı ilden 713 erkek, 562 bayan karatecinin yarıştığı şampiyonada, Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Rabia Elik, 50 kiloda altın madalya almayı başardı. Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Elik, böylece ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.
"Genç sporcu başarılara doymuyor"
Milli Sporcu Rabia Elik, Diyarbakır’da gerçekleştirilen şampiyonayla koleksiyonuna bir madalya daha eklemiş oldu. Genç sporcu geride bıraktığımız ayda ise ilk defa katıldığı Dünya Karate Şampiyonası’nda Dünya üçüncüsü olmayı başarmıştı. Milli sporcu Elik’in aldığı diğer başarılar ise şu şekilde: 2018 Uluslararası Karadeniz ve Hazal Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda 50 kiloda altın madalya, 2018 Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası’nda 61 kiloda gümüş madalya, 2017 Uluslararası Balkan Karate Şampiyonası’nda U21 50 kiloda altın madalya, 2017 Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nda Genç 48 kiloda gümüş madalya ve 2017 Türkiye Karate Şampiyonası’nda Genç 48 kiloda altın madalya.
"Rektör Uzun tebrik etti"
Aldığı başarılardan dolayı milli sporcu Rabia Elik’i kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ekim ayında düzenlenen Dünya Karate Şampiyonasına ilk defa katılarak, Dünya üçüncüsü olmayı başaran öğrencimiz Rabia Elik, gururlandırmaya devam ediyor. Kariyerin henüz başında aldığı başarılarla Türk Sporuna değer katan öğrencimiz, Türkiye Şampiyonluğunun ardından Avrupa’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancım tamdır. Bu düşüncelerle öğrencimiz Rabia Elik’i tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artacağını temenni ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarımıza da teşekkür ediyorum.” dedi.

BARTIN

19 Kasım 2019 Salı

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