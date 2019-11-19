Mavi balonlar ‘Diyabeti Yenelim’ sloganıyla gökyüzüne bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mavi balonlar ‘Diyabeti Yenelim’ sloganıyla gökyüzüne bırakıldı

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan 'Diyabet Halkası' ve gökyüzüne salınan onlarca balon ile önemli bir halk sağlığı sorunu olan diyabete dikkat çekildi.

Mavi balonlar ‘Diyabeti Yenelim’ sloganıyla gökyüzüne bırakıldı

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan ‘Diyabet Halkası’ ve gökyüzüne salınan onlarca balon ile önemli bir halk sağlığı sorunu olan diyabete dikkat çekildi.
Bartın Üniversitesi, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bartın Devlet Hastanesi iş birliğinde 1418 Kasım Dünya Diyabetliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde “Diyabette Farkındalık ve Güncel Yaklaşımlar” adlı panel düzenlendi. Panelde, alanında yetkin konuşmacılar ‘diyabet’ konusunda bilgiler verdi.
Ayrıca, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından diyabet riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite ve şehir merkezinde stantlar kuruldu.
Diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantlarda diyabetle ilgili bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda stantları ziyaret edenlere, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından diyabet risk skoru ölçümleri yapıldı.
"Mavi balonlar gökyüzüne salındı"
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu olan hastalığa dikkat çekmek amacıyla ‘Diyabet Halkası’ oluşturuldu. ‘Diyabet ve aile’ temasındaki etkinliklerde diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek amaçlandı. Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, onlarca mavi balon ‘diyabeti yenelim’ sloganıyla gökyüzüne salındı. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından diyabet için birleşmeyi ve bir araya gelmeyi temsil etmesi için mavi halka oluşturulmuştur. Bunun nedeni halkanın yaşamı ve sağlığı; mavi rengin ise insanları altında birleştiren gökyüzünü temsil etmesidir. Bundan dolayı mavi halka, diyabetin evrensel olduğunu ve ayrıca küresel diyabet birlikteliğini temsil eder.

BARTIN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Astsubay eğitim dalışında kayboldu
YEREL HABERLER Astsubay eğitim dalışında kayboldu
Türkiye Şampiyonu Rabia Elik, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonu Rabia Elik, Türkiye’yi Avrupa’da ...
Bartın Üniversitesinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde KOSGEB teşvikleri anlatıldı
Başkan Akın, “Gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Akın, “Gençlerimizin destekçisi olmaya devam ...
Başkan Akın Doğaşı ve Kayadibi köylerinde
YEREL HABERLER Başkan Akın Doğaşı ve Kayadibi köylerinde
2’nci oturumda 3 madde görüşüldü
YEREL HABERLER 2’nci oturumda 3 madde görüşüldü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X