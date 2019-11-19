Astsubay eğitim dalışında kayboldu

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BARTIN´ın Amasra ilçesinde, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı´nda görevli astsubay Hakan Karataş (34), eğitim dalışı sırasında su yüzüne çıkmadı. Hakan Karataş´ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı´nda görevli dalgıçlar bugün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde eğitim dalışı yaptı. 3 dalgıç denize daldı. Uzman çavuş olan 2 dalgıç su yüzüne çıkarken, tim komutanı olan astsubay Hakan Karataş su yüzüne çıkmadı. Bunun üzerine dalgıçlar yeniden suya dalarak arama çalışması başlattı. Haber verilmesi üzerine limana 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.



BARTIN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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