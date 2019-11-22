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Bartın’ın yöresel lezzetleri coğrafi işaret yolunda

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajanslarına verilen talimat doğrultusunda 2019 yılında çalışma hedefi olarak "Mesleki Eğitim Teması" belirlenmişti. Bu talimat kapsamında çalışmalarını sürdüren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, BAPAPDER ve TAŞPAKON işbirliği ile 2829 Kasım 2019 tarihleri arasında Bartın'da "Bartın'ın Yöresel LezzetleriUsta Çırak Buluşması" Organizasyonunu düzenliyor.

Bartın’ın yöresel lezzetleri coğrafi işaret yolunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajanslarına verilen talimat doğrultusunda 2019 yılında çalışma hedefi olarak “Mesleki Eğitim Teması” belirlenmişti. Bu talimat kapsamında çalışmalarını sürdüren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, BAPAPDER ve TAŞPAKON işbirliği ile 2829 Kasım 2019 tarihleri arasında Bartın’da “Bartın’ın Yöresel LezzetleriUsta Çırak Buluşması” Organizasyonunu düzenliyor.
Organizasyon kapsamında Bartın’da coğrafi işaret almaya aday olan yöresel değerlerden Taş Sac, Amasra Salatası, İncir Dondurması, Ağda Tatlısı, Beyaz Baklava, Kabak Burması Tatlısı, Pirinçli Dolma ve Tatlı Böreğin tanıtımı yapılarak farkındalık yaratılması hedefleniyor. İki gün sürecek etkinlik kapsamında 28 Kasım 2019 tarihinde Bartın Kültür Merkezinde özellikle Gastronomi Alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencilerine yönelik, gastronomi alanında başarılı olmuş ünlü şefler ve işletme sahiplerinin konuşmacı olarak katıldıkları tecrübe paylaşım semineri yapılacak. Seminerde öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilerek tecrübe paylaşımında bulunulacak ve öğrencilerin odaklanabilecekleri bir vizyon belirlemeleri sağlanacak. 29 Kasım 2019 tarihinde ise Bartın Gazhane Kültür Parkında ünlü şeflerle birlikte Bartın’da coğrafi işaret almaya aday yöresel ürünler hazırlanıp pişirilerek usta çırak etkinliği düzenlenecek. Bu sayede yöresel ürünlere ilgi çekilerek tanıtımı yapılacak.

Ünlü Şefler Bartın’a gelecek
2829 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak organizasyon için bölge ve ülke genelinde tanınmış mutfak şeflerinden Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Amiraslanow, TAŞPAKON İdari İşler Koordinatörü ve Bartın Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Hüdaverdi Akgün, Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Rasim Çakıcı, TAŞPAKON Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Yaşar Mete, Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu Başkan Danışmanı Nigar Meyludova ve Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve yemek kitabı yazarı Ali GEYİK katılım sağlayacak. 28 Kasım tarihinde Bartın Kültür Merkezinde meslek lisesi öğrencilerine iş yaşamındaki başarılarının sırlarını anlatacak olan katılımcılar, 29 Kasım’da ise Bartın Gazhane Kültür Parkında meslek lisesi öğrencileri ile yöresel coğrafi işaret adayı ürünleri birlikte hazırlayarak bilgi birikimlerini öğrencilere ve ilgililere aktaracaklar.

Bartın Halkına Yöresel Gastronomi Ürünleri İkram edilecek
Gazhane Kültür Parkı 29 Kasım’da bir lezzet şölenine hazırlanıyor. Türkiye’nin ünlü mutfak şefleri marifetiyle ve gastronomi öğrencilerinin işbirliğiyle hazırlanacak olan Bartın’ın yöresel lezzetlerinden Taş Sac, Amasra Salatası, İncir Dondurması, Ağda Tatlısı, Beyaz Baklava, Kabak Burması Tatlısı, Pirinçli Dolma ve Tatlı Börek, Bartın protokolünün ve Bartın Halkının beğenisine sunulacak. Saat 11:00’de dağıtıma hazırlanması planlanan lezzetler, saat 11:00 12:00 arasında Bartın Halkına ikram edilecek. Organizasyon sonucunda Bartın’ın yöresel lezzetlerinin coğrafi işaret alması yolunda farkındalık yaratılması, üreticiler tarafından ticari ürüne dönüştürülmesi ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması bekleniyor.

BARTIN

22 Kasım 2019 Cuma

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