Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi Öğretmen ve öğrenciler kamera karşısına geçti ‘Muallim’ türküsü eşliğinde klip çektiler

Bartın’da 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir okul öğrencileri ve öğretmenleri ‘Muallim’ türküsü eşliğinde klip çekti.

Bartın Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel klip çekti. Mustafa Topaloğlu’nun seslendirdiği ‘Muallim’ türküsü eşliğinde çekilen klipte okulun öğrencileri ve öğretmenleri yer aldı.

Klibin kurgu ve yönetmenliğini okulun Müzik Öğretmeni Emine Akbay yaparken kamera ve montajda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Murat Keser görev aldı. Sosyal medyadan paylaşılan klip izlenme rekorları kırdı.

BARTIN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:57

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