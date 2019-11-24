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Emekli öğretmen kalp krizi geçirip öldü

DHA

BARTIN'ın Amasra ilçesinden Balıkesir Erdek´te bulunan arkadaşlarını ziyarete giden emekli öğretmen Vural Elbek (61) kalp krizi geçirip, öldü.

BARTIN'ın Amasra ilçesinden Balıkesir Erdek´te bulunan arkadaşlarını ziyarete giden emekli öğretmen Vural Elbek (61) kalp krizi geçirip, öldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesine arkadaşlarını ziyarete giden bir çocuk babası Vural Elbek, bu sabah evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Amasra´da çeşitli okullarda sınıf öğretmeni olarak görev yapan son olarak Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Vural Elbek, 2008 yılında emekli oldu. Emekli öğretmen Vural Elbek'in cenazesi yarın Amasra'da toprağa verilecek.

BARTIN

24 Kasım 2019 Pazar

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